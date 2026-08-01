Är du Infotekets nya IKT-pedagog?
Region Uppsala / Hälsojobb / Uppsala Visa alla hälsojobb i Uppsala
2026-08-01
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Kungsgärdet center i Uppsala
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Brinner du för att inspirera till användning av digitala möjligheter för ett fungerande vardagsliv?
Vi erbjuder ett spännande och utmanande arbete på en unik arbetsplats. Här råder ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Infoteket finns på Kungsgärdet center i Uppsala men vi bedriver verksamhet i hela Uppsala län. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde hösten 2026.
Region Uppsala och Nära vård och hälsa satsar på trygga anställningar och bra förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Uppdrag
Ditt uppdrag blir att:
• bygga upp och underhålla en kunskapsbas med filmade instruktioner och praktiska tillämpningar för appar och andra IT-lösningar som kan förenkla vardagslivet för Infotekets målgrupper
• utbilda, vägleda och sprida information om appar och andra smarta digitala lösningar inom områdena ...
• kognitivt stöd
• läsning och skrivning
• alternativ kommunikation
• fritid, återhämtning och sömn
• följa utvecklingen inom området genom aktiv omvärldsbevakning.
Tillsammans med övriga i arbetslaget ska du medverka till att vidareutveckla Infoteket som helhet till att vara tillgängligt och angeläget för alla. I arbetet ingår att utföra gemensamma arbetsuppgifter och ge allmän service till Infotekets besökare. Det innebär även att delta i evenemang på kvällstid.
Din kompetens
Du som söker ska ha pedagogisk utbildning på högskolenivå och god kunskap om teknik i vardagen.
Vi vill även att du har kompetens inom följande områden:
• skapande av tillgängliga och inkluderande instruktioner i olika format, såsom text, bild och film, anpassade efter målgruppens behov
• pedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet, gärna med särskilt fokus på personer med NPF
• alternativ kommunikation och kognitivt stöd, med god kännedom och förståelse
• att planera och genomföra utbildningar, workshoppar och webbinarier.
Vi söker dig som är kreativ, initiativrik och självgående, med ett stort engagemang för målgruppen.
Vi arbetar ständigt med att skapa goda relationer med andra verksamheter, både inom och utanför den egna organisationen. Därför ställer vi höga krav på att du är flexibel och har förmågan att arbeta med många arbetsuppgifter samtidigt, samt att du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Personlig lämplighet kommer att ha stor betydelse. Eftersom vi rör vi oss över hela länet är ett krav att du har körkort och god körvana.
Vår verksamhet
Infoteket om funktionshinder är ett bibliotek och kunskapscentrum med fokus på funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Vi finns i Uppsala men har hela Uppsala län som arbetsfält. Vi erbjuder information, kunskap och vägledning. Allt i syfte att bidra till ökad kunskap och förståelse hos såväl den enskilde som i samhället i stort. Infoteket är öppet för alla som vill veta mer. Vi riktar oss särskilt till den som har eller tror sig ha funktionsnedsättning, är anhörig eller möter personer med funktionsnedsättning i sitt yrke. Vi tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa inom Region Uppsala.
Vill du veta mer?
För mer information om verksamheten och arbetet är du varmt välkommen att kontakta Elin Lindberg på tel. 018-611 66 18.
Du kan även kontakta representanter från din fackliga organisation via Region Uppsalas växel på telefon: 018-611 00 00.
Om du erbjuds en anställning hos oss kommer vi att begära utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Vill du jobba med oss?
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på ditt utbildningsbevis, CV och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens och erfarenhet. Skicka gärna in din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH242/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
10017644