Är du Göteborgs vassaste IT-tekniker?
Eccera Professionals AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
Är du en tekniskt kunnig person som älskar att hjälpa andra? Trivs du med att lösa problem och ge support? Då är du kanske vår nya 1st line-tekniker!
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder i Göteborgsområdet. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Som 1st Line-tekniker är du vårt ansikte utåt och den första kontakten för våra kunder som behöver teknisk support. Du kommer att hantera inkommande supportärenden via telefon, mail och ärendehanteringssystem, felsöka och lösa tekniska problem samt guida kunder genom lösningar. Vidare kommer du att dokumentera och kategorisera ärenden för vidare analys och uppföljning, samt eskalera komplexa problem till 2nd och 3rd line när det behövs.
Utöver detta kommer du att övervaka system och nätverk för att upptäcka och åtgärda problem proaktivt, underhålla och uppdatera kundernas användardata, ge stöd vid installation och konfiguration av mjukvara och hårdvara, samt utbilda och informera kunder om användning av olika system och verktyg.Profil
Våra konsulter drivs av att vara ansvarstagande, lösningsorienterade och kundorienterade. De är även starkt intresserade av kundens olika behov, både nu och framåt och att kontinuerligt utveckla sina kunskaper och färdigheter för att kunna erbjuda bästa möjliga service till våra kunder.
Utöver ovan har du också med dig kunskaper inom något av detta:
Minst 6 månaders erfarenhet inom en servicedesk
Windows, macOS eller Linux
ServiceNow, Zendesk eller Jira
TeamViewer, AnyDesk eller Remote Desktop
AD-hantering
M365 och grundläggande nätverksteknik
Låter detta som du? Skicka in din ansökan redan idag!
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
