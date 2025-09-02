applikationskonsult/förvaltningsledare
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en applikationskonsult/förvaltningsledare med inriktning mot Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (D365 CE), främst inom modulerna Sales och Customer Service. Rollen innebär att arbeta som resurskonsult och stötta verksamheten i både operativa och taktiska delar av applikationsförvaltning samt utveckling.Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Konsultation, konfiguration och kravinsamling inom D365 CE
Utbildning av slutanvändare och stöd i förändringsledning
Förvaltning och vidareutveckling av befintliga lösningar
Administration och arbete i Azure DevOpsKravprofil för detta jobb
Roll: Senior applikationskonsult/förvaltningsledare inom D365 CE
Erfarenhet: Minst 2 års erfarenhet av arbete med Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement, med särskilt fokus på Sales och Customer Service
Tidigare erfarenhet ska styrkas med CV
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
