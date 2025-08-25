Apotekstekniker
Apoteket AB / Apotekarjobb / Lidingö
2025-08-25
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Apoteket ViggenApoteket ligger på Herserudsvägen, med ett perfekt läge nära Ropsten station som gör det enkelt att ta sig hit både med tunnelbana och buss. I närområdet finns flera butiker, caféer och restauranger, vilket gör det smidigt att kombinera arbetsdagen med ärenden eller en trevlig lunch. Läget erbjuder både tillgänglighet och en trivsam omgivning.
Din huvudanställning kommer att vara på Apoteket Viggen, men vi är en apoteksgrupp som även driver Apoteket Vita Björn i Sturegallerian och Apoteket Odengatan. Tjänsten innebär därför ett varierat arbete mellan våra tre apotek, vilket ger både omväxling och möjlighet att utvecklas i olika arbetsmiljöer. Arbetstiderna för denna tjänst ligger inom ramen för det lokala apotekets öppettider: vardagar 09.00-19.00, lördagar 10.00-15.00, söndagar stängt.
Din rollVåra apotekstekniker arbetar alltid med omtanke, kvalitet och kundens behov i fokus. I din roll hos oss bidrar du till en trygg, professionell och välkomnande upplevelse för alla som besöker oss. I din roll har du hand om egenvårdsrådgivning, och tar ansvar för trygghet och service i varje kundmöte. Som apotekstekniker assisterar du också våra farmaceuter vid receptbelagda läkemedel. I din roll som apotekstekniker får du en varierad och utvecklande roll där du är en viktig del i att ge våra kunder den bästa servicen och rådgivningen. Du kommer bland annat att:
Ge professionell rådgivning kring läkemedel, egenvård och hälsa.
Hjälpa kunderna att hitta rätt produkter utifrån deras behov.
Bidra till att apoteket håller en hög service- och kvalitetsnivå.
Arbeta tillsammans med kollegor för att skapa ett välkomnande och effektivt kundflöde.
Ansvara för vissa arbetsområden på apoteket, exempelvis egenvårdshyllan, beställningar eller kampanjer.
Hos oss får du möjlighet att växa i din roll, ta ansvar och vara med och utveckla både verksamheten och teamet.
Vad du kommer att göra hos oss: Assistera farmaceuter vid receptbelagda läkemedel.
Ge professionell rådgivning och skapa mervärde i varje kundmöte, med omtanke och förståelse för människors olika behov.
Bidra till patientsäkerhet och kvalitet i allt du gör, så att våra kunder kan känna sig trygga med oss.
Dela kunskap och erfarenhet med dina kollegor - vi växer och utvecklas tillsammans.
Hålla dig uppdaterad kring vårt sortiment och våra kampanjer, för att ge kunderna bästa möjliga hjälp.
Bidra med idéer och initiativ för att utveckla både arbetsvardagen och kundupplevelsen på vårt apotek.
Vem söker vi?
För den här tjänsten behöver du vara utbildad apotekstekniker, med ett tydligt intresse för människor, hälsa och egenvård.
Du har utbildning apotekstekniker med receptbehörighet.
Du har ett särskilt intresse för egenvård.
Du har ett varmt och professionellt bemötande där du ser varje kund.
Du samarbetar gärna och bidrar positivt till team.
Vi tror att du trivs i ett sammanhang där struktur och resultat går hand i hand.
Vi erbjuder... Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar.
Om oss
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Apoteket AB

(org.nr 556138-6532)
(org.nr 556138-6532) Arbetsplats
Apoteket Kontakt
Nourhan Emara nourhan.emara@apoteket.se Jobbnummer
9474479