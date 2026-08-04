Apotekschef
Apoteket AB / Chefsjobb / Norrtälje Visa alla chefsjobb i Norrtälje
2026-08-04
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Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Apoteket Stora Brogatan & Örnen
Apoteket Stora Brogatan är centralt beläget i Norrtälje, med närhet till stadsliv och handel. Läget bidrar till ett naturligt kundflöde med stor variation och en arbetsmiljö där mycket händer.
Apoteket Örnen ligger i Rimbo, en mindre ort med stark lokal förankring. Här möts du av många återkommande kunder, vilket skapar goda förutsättningar för nära relationer och ett personligt kundmöte.
Tillsammans skapar apoteken en helhet där både variation och kontinuitet får ta plats. Du leder ett team på 11 personer där samarbete, omtanke och professionalism är en självklar del av vardagen.
Dessutom blir du en del av ett engagerat apotekschefsteam i region Dalarna/Uppsala med 13 kollegor, där ni stöttar varandra och delar erfarenheter.
Apotekens öppettider är:
Apoteket Stora Brogatan, Norrtälje: vardagar: 09.00–18.00, lördag: 10.30–15.00, söndag: stängt
Apoteket Örnen, Rimbo: vardagar: 09.00–18.00, lördag: 09.30–14.00, söndag: stängt
Din roll
I din roll som apotekschef för apoteken Stora Brogatan i Norrtälje och Apoteket Örnen i Rimbo leder och utvecklar du verksamheten och människorna omkring dig – alltid med kvalitet, omtanke och kundens behov i centrum. Genom ditt ledarskap ser du till att teamet har rätt förutsättningar att må bra, trivas och ge våra kunder den bästa möjliga hjälpen och rådgivningen.
I regionen finns en bemanningsspecialist som avlastar i schemaläggningen, vilket ger dig goda förutsättningar att fokusera på ditt ledarskap och verksamhetens utveckling.
Vad du kommer att göra hos oss:
Som ansvarig för två apotek har du en nyckelroll i att forma verksamheten där omtanke, kvalitet och ansvarstagande genomsyrar varje dag. Genom att leda med engagemang och tydlig riktning skapar du förutsättningar för att både medarbetare och verksamhet utvecklas.
Leda och stötta ditt team, med ett engagerat ledarskap som skapar trygghet och trivsel.
Säkerställa hög kvalitet och patientsäkerhet, så att kunderna alltid får professionell hjälp och rådgivning.
Arbeta aktivt med förbättringar och utveckling ,både operativt och strategiskt, för att stärka verksamheten och kundupplevelsen.
Samarbeta mellan apotek i regionen, dela kunskap och bidra till att utveckla hela Apotekets verksamhet.
Ta initiativ och driva förändring, både i den dagliga verksamheten och i långsiktiga projekt för att möta framtidens behov.
Vem söker vi?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har ett tydligt och engagerande ledarskap, samt ett genuint intresse för att utveckla både människor och verksamhet.
Du är legitimerad farmaceut eller apotekstekniker/egenvårdsrådgivare. Ledar- och branscherfarenhet är meriterande.
Du är strukturerad med förmåga att planera, organisera och driva mot uppsatta mål.
Du är en trygg och inspirerande ledare som med tydlig kommunikation skapar engagemang hos dina medarbetare.
Du är stabil även i pressade situationer och behåller fokus och effektivitet om förutsättningarna snabbt förändras.
Du är samarbetsorienterad och skapar engagemang i teamet och med dina chefskollegor.
Vi erbjuder...
Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar. Publiceringsdatum2026-08-04Om företaget
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården – alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.
Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet – så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev – frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Välkommen till Apoteket! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8168570-2130330". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apoteket AB
(org.nr 556138-6532), https://jobb.apoteket.se
Stora Brogatan 1 (visa karta
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761 30 NORRTÄLJE Arbetsplats
Apoteket Jobbnummer
10021644