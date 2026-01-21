Apotekschef
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Apoteket Näckrosen
Apoteket Näckrosen i Lidköping är ett av våra Topp 100-apotek och ligger i köpcentret Framnäs, mitt i ett levande handelsområde med många affärer och ett ständigt flöde av människor. Apoteket har öppet alla dagar i veckan och är en självklar mötesplats för både vardagliga ärenden och mer komplex rådgivning.
Här arbetar ett erfaret och välsynkat team på ca. 14 personer: nio farmaceuter och fem tekniker. Det är ett vältrimmat och välskött apotek med god stämning och hög energi. Tillsammans möter teamet varje dag ett högt kundflöde, vilket gör arbetet både dynamiskt och givande.
Din roll
Som apotekschef har du det övergripande ansvaret för resultat, drift och utveckling. Du leder verksamheten med fokus på kvalitet, omtanke och kundens behov och du ser till att ditt team har de bästa förutsättningarna för att trivas och göra ett riktigt bra jobb.
I rollen ingår också att representera Apoteket lokalt, bygga relationer med fastighetsägare, samarbeta med lokala aktörer och bidra till att apoteket är en självklar del av Lidköpings näringsliv. Här får du möjlighet att kombinera ledarskap och entreprenörskap i en verksamhet där det alltid händer något.
Vad du kommer att göra hos oss:
Som ansvarig för Apoteket Näckrosen har du en nyckelroll i att forma en verksamhet där omtanke, kvalitet och ansvarstagande genomsyrar varje dag. Genom att leda med engagemang och tydlig riktning skapar du förutsättningar för att både medarbetare och verksamhet utvecklas.
Leda och inspirera teamet genom tydlig kommunikation och engagemang.
Skapa arbetsglädje, samarbete och delaktighet i en grupp med olika drivkrafter och personligheter.
Säkerställa hög kvalitet och patientsäkerhet samt att kunderna alltid får bästa möjliga hjälp.
Driva förbättringar och utveckling både operativt och strategiskt.
Vara en aktiv representant för Apoteket i lokala samarbeten och nätverk.
Vem söker vi?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har ett tydligt och engagerande ledarskap, samt ett genuint intresse för att utveckla både människor och verksamhet.
Du har erfarenhet från apoteksbranschen.
Du har erfarenhet av ledarskap och personalansvar.
Du har god förståelse för verksamhetsutveckling, kundflöden och kommersiellt arbete.
Du har en förmåga att bygga relationer och samarbeta både internt och externt.
Du har ett driv att utveckla verksamheten framåt med omtanke och kvalitet i fokus.
Vi erbjuder...
Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar.
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.
Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
