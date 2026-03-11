APL- och praktikadministratör
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Spånga gymnasium är Stockholms enda djur- och naturgymnasium och ligger i ett lugnt villaområde i Solhem i västra Stockholm.
Skolan har cirka 350 elever och omkring 60 medarbetare. Här finns naturbruksprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet samt introduktionsprogrammen språkintroduktion och yrkesintroduktion. På skolan finns även anpassad gymnasieskola.
Den anpassade gymnasieskolan erbjuder de nationella programmen Skog, Mark och Djur (SMD) samt Fastighet och Byggnation (FB). Utbildningarna syftar till att ge eleverna kunskaper och erfarenheter som förbereder dem för arbetsliv och ökad självständighet. Undervisningen kombinerar teoretiska moment med praktiskt lärande och arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Spånga gymnasium är en relativt liten skola där relationer och samarbete är viktiga delar av vardagen. Kollegiet är erfaret och engagerat och arbetsklimatet präglas av öppenhet, samverkan och ett starkt fokus på att se hela eleven.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat och erfaret kollegium där samarbete och elevens bästa står i centrum. Vi arbetar nära varandra i arbetslag och elevhälsa och har ett gemensamt ansvar för att skapa trygga och utvecklande lärmiljöer.
Du får ett varierat och meningsfullt uppdrag där du har möjlighet att bidra till elevernas utveckling och deras väg vidare mot arbetslivet.
Stockholms stad erbjuder friskvårdsbidrag upp till 3000 kronor per år.
Din roll
Som APL -och praktikadministratör ansvarar du för att samordna och utveckla arbetet med arbetsplatsförlagt lärande (APL) för elever inom anpassad gymnasieskola på programmen Skog, Mark och Djur (SMD) samt Fastighet och Byggnation (FB).
Du arbetar med att etablera och utveckla kontakter med arbetsplatser, planera och samordna praktikperioder samt matcha elever med lämpliga APL-platser. I uppdraget ingår även att följa upp elevernas praktik genom besök och dialog med både elever och handledare.
En central del av arbetet är att lära känna eleverna väl och förstå deras styrkor, intressen och behov för att kunna hitta praktikplatser där de kan känna trygghet och lyckas i sitt lärande. Eleverna inom anpassad gymnasieskola har olika typer av intellektuella funktionsnedsättningar, vilket ställer krav på ett relationsskapande, flexibelt och lösningsorienterat arbetssätt.
APL-platserna inom SMD kan exempelvis vara inom hunddagis eller djurbutiker, medan praktik inom FB ofta sker inom enklare fastighetsskötsel, service eller vaktmästeri.
Du samarbetar nära lärare, elevhälsa och skolledning och fungerar som kontaktperson gentemot arbetsplatser och samarbetspartners.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är strukturerad och självgående och som trivs i en roll där du kombinerar planering och samordning med mycket kontakt med människor.
Personlig lämplighet är mycket viktig. Du har en god relationsskapande förmåga och lätt för att skapa förtroende hos ungdomar. Du är lyhörd och har ett genuint intresse för att förstå varje elevs förutsättningar och hitta lösningar som fungerar i praktiken.
Erfarenhet av liknande uppdrag, exempelvis arbete med APL eller praktik inom skola, är meriterande. Det är också en fördel om du har erfarenhet av arbete med ungdomar eller unga vuxna med olika typer av funktionsnedsättningar.
Du har god samarbetsförmåga och trivs i samverkan med både skolpersonal och externa arbetsplatser.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1347". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Spånga gymnasium Kontakt
Christian Lagström christian.lagstrom@edu.stockholm.se 08-50841310 Jobbnummer
9792028