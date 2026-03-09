Ap-Specialist Inom Sap S/4hana Vim
SJR söker nu en drivande och lösningsorienterad AP- Specialist som vill bidra till att forma framtidens finansiella processer. Detta är ett konsultuppdrag på 10 månader hos ett världsledande företag inom lastbils- och busstillverkning, med start så snart som möjligt. För rätt person finns möjlighet till förlängning. Till denna roll söker vi dig som har erfarenhet av SAP S/4HANA Vendor Invoice Management (VIM). Företaget arbetar enligt en hybridmodell där du förväntas vara på plats i Södertälje cirka 50 % av tiden. Som en del av rekryteringsprocessen kommer en bakgrundskontroll att genomföras på slutkandidaten.
I denna roll kombinerar du specialistkunskap inom leverantörsreskontra med erfarenhet av SAP S/4HANA VIM, och får en nyckelposition i bolagets pågående transformation. Tjänsten erbjuder en unik möjlighet att arbeta i en internationell och tvärfunktionell miljö där standardisering, digitalisering och effektivisering står i fokus.
Ansvarsområden
• Leda och utveckla leverantörsreskontraprocessen med fokus på effektivisering, kvalitet och automation.
• Säkerställa att processer och KPI:er stödjer organisationens övergripande mål.
• Driva förbättringsinitiativ och förändringsprojekt med SAP S/4HANA som centralt verktyg.
• Delta i och leda projekt, workshops och ad hoc-uppdrag inom finansiella processer.
• Fungera som rådgivare och kunskapsbärare för interna och externa intressenter.
Lämplig bakgrund
För att lyckas i rollen har du minst 3-5 års erfarenhet av processutveckling och förbättringsarbete inom ekonomi, med specialistkompetens inom leverantörsreskontra. Du har erfarenhet av SAP S/4HANA och gärna arbetat med agila metoder och Lean. Vidare har du god vana av dataanalys i verktyg som Power BI eller QlikView. Du har en akademisk examen inom ekonomi eller företagsekonomi och kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är kommunikativ, ansvarstagande och initiativrik. Du har en stark analytisk förmåga och trivs med att driva förändring i en dynamisk och mångkulturell miljö. Du är lösningsorienterad, prestigelös och engagerad i att utveckla både processer och människor runt omkring dig.
Vad erbjuder vi
En unik möjlighet att arbeta i en internationell och dynamisk miljö med stor möjlighet att påverka. Du blir en del av ett Shared Service Center som präglas av utveckling, samarbete och framtidstro. Rollen erbjuder flexibilitet, inklusive möjlighet till distansarbete vissa dagar i veckan.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-04-08.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som hjälper dig med dina utmaningar.
