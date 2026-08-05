Antikvarie
Västra Götalandsregionen / Kulturjobb / Göteborg Visa alla kulturjobb i Göteborg
2026-08-05
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Kulturförvaltningen arbetar för ett fritt, rikt och starkt kulturliv i hela Västra Götaland. Tillsammans med kommuner, civilsamhälle och andra aktörer främjar, stöttar och utvecklar vi regionens kulturliv. Vi ger även tjänstepersonsstöd till regionens kulturpolitiska organ: Kulturnämnden och Styrelsen för kulturutveckling.
Läs mer på vgregion.se/kulturförvaltningen.
För att utföra vårt uppdrag med konst, kultur, natur och kulturarv finns för kärnverksamheten två avdelningar, Konst och kultur samt Natur och kulturarv där respektive avdelning är uppdelad på ett flertal enheter. På avdelningen Natur och kulturarv finns det sex museer och besöksmål som förvaltningen driver. För att samordna tvärande frågor över hela förvaltningen arbetar vi i matris, där exempelvis vårt arbete med kommuner, barn och unga, samlingsförvaltning och Agenda 2030 ingår.Publiceringsdatum2026-08-05Beskrivning
På Medicinhistoriska museet kan du ta del av hur synen på sjukdom och hälsa har förändrats genom tiderna. Omvälvande upptäckter har lett till både framsteg och bakslag. Vetenskap har fått stå mot kultur och tradition. Idéer och ideal har inspirerat, men också hindrat den medicinska utvecklingen.
Museets basutställning Eld och blod skildrar Göteborg medicinhistoria under 400 år. Från de första hospitalen genom omvälvande medicinska framgångar till efterkrigstidens expansiva byggprojekt.
Personliga berättelser och livsöden tillsammans med unika föremål ger besökaren inblick i olika tiders människosyn, behandlingsmetoder och livsvillkor.
Samlingarna består av instrument, utrustning, möbler, konst, textilier med mera från 1700-talet och framåt med en koncentration på det tidiga 1900-talet.
Medicinhistoriska museet (MHM) har en omfattande backlog - dokumentationsskuld - vad gäller dess föremålssamling. I samlingarna finns uppskattningsvis 50 000 föremål, varav endast 6 800 är registrerade. Under 2026 pågår arbetet med övergång till samlingsförvaltningssystemet Primus från fysisk kortkatalog och lokal Accessdatabas.
I samband med denna process behöver en samlingsöversyn genomföras med uppordning och gallring av museets samlingar.
Nu söker vi två föremålsantikvarier till ett projekt som leds av museets konservator som även har samlingsförvaltningsansvar.
Projektet består av en samlingsöversyn, där det ingår både praktiskt och administrativt arbete med museiföremålen.
Arbetsuppgifterna är varierande med placering både i extern magasinslokal och på plats på museet där de två föremålsantikvarierna kommer att arbeta tillsammans.
Arbetet kan vara fysiskt krävande eftersom behov av tunga lyft och begränsad framkomlighet kan förekomma.
Medicinhistoriska museets samlingar har en rik variation vad gäller material- och föremålskategorier - alltifrån teknisk apparatur, sjukvårdsinredningar, textilier och vardagliga föremål till verktyg och instrument. Dina arbetsuppgifter
identifiera och inventera föremål
hantera och förflytta föremål vid behov
dokumentera föremål med text och foto
registrera föremål och arbeta i museets samlingsförvaltningssystem Primus
göra efterforskningar kring de enskilda föremålen, rörande proveniens, användningsområde m m
i samråd med konservator sammanställa underlag för beslut att accedera/gallra enligt befintliga rutinerKvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning med inriktning mot kulturhistoria och materiellt kulturarv eller annan för tjänsten relevant utbildning eller yrkeserfarenhet exempel som föremålsantikvarie.
Du har teoretisk kunskap och dokumenterad erfarenhet av praktiskt arbete med kulturhistoriska samlingar, inklusive föremålshantering, samlingsförvaltning och digitala föremålsdatabaser.
Du ska ha praktisk erfarenhet av att hantera museiföremål, god materialkännedom och ett praktiskt handlag.
Du ska ha dokumenterade goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Meriterande är tidigare erfarenhet av arbete med samlingsöversyn samt erfarenhet av att arbeta med samlingsförvaltningssystemet Primus och Spectrum.
Personliga kompetenser
Du är noggrann och trivs med att skapa struktur i både fysiska och digitala miljöer.
Du är praktiskt lagd och har förmåga att arbeta med fysisk hantering, förflyttning och organisering av föremål på ett säkert och ordnat vis. Arbetet kan vara fysiskt krävande.
Som person bör du vara strukturerad, noggrann och ansvarstagande med förmåga att arbeta självständigt.
Du ska ha god samarbetsförmåga och vara en god lagspelare.Anställningsvillkor
Anställningen är en 6 månaders projektanställning med eventuell möjlighet till förlängning (6 mån).
Intervjuer kommer att hållas mellan den 15 och 18 september.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Bergslagsgatan 2 (visa karta
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411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Kulturförvaltningen, Natur och kulturarv, Medicinhistoriska Museet Kontakt
Jimmy Nilsson jimmy.nilsson@vgregion.se 0700-207634 Jobbnummer
10022443