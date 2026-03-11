Ansvarsfull Servitris
Linköpings Trädgårdscafé & Kök AB
2026-03-11
Vi på Tropikhuset söker nu en service fokuserad person med goda ledaregenskaper till vår verksamhet.
Du kommer vara med i den dagliga driften i serveringen där tempot är högt men också jobba med att utveckla vår verksamhet framåt.
Du ansvarar för trivsel och att skapa en god upplevelse hos våra gäster och anställda.
Du får ta ansvar över verksamhetens dagliga drift och att logistiken i matsalen flyter på samt att det hålls rent & snyggt. Vi hoppas du har ett öga för färg & form och gillar att inreda & se till att restaurangen är fin.
Vi serverar drinkar, vin & öl så kunskap och intresse för dryck är meriterande.
Vi har kollektivavtal men använder oss av manuell lönesättning vid kvalificerad person.
Ansök via mail till:jobb@belvederen-tropikhuset.se
märk mailet med Ansvarsfull servitris/ servitör
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: jobb@belvederen-tropikhuset.se
Detta är ett heltidsjobb.
Linköpings Trädgårdscafé & Kök AB
Linnegatan 27
582 25 LINKÖPING
Tropikhuset
