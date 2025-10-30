Ansvarig Spannmålsinköp
2025-10-30
Har du ett skarpt öga för detaljer och trivs i en roll där affärsmässighet, ansvar och precision står i centrum? Vi söker nu en ansvarig för spannmålsinköp till vår spannmålsavdelning i Malmö. I den här rollen får du arbeta nära både säljteam och chef för odlaraffären, med helhetsansvar för vår inköpsaffär på spannmål. Du blir en viktig del av ett affärskritiskt team där du förväntas ta stort eget ansvar, samtidigt som du samarbetar tätt med kollegor över hela landet.
Det här kommer du att göraI rollen som Ansvarig spannmålsinköp får du en nyckelroll i att driva och utveckla vår spannmålsaffär. Du arbetar med inköpsaffären - från prissättning och mottagningssortiment till inköpsprognoser och konceptodlingar mot specifika slutkunder.
Du arbetar nära chefen för odlaraffären och samarbetar tätt med säljorganisationen, anläggningar och interna funktioner för att säkerställa att våra erbjudanden är affärsmässiga, korrekta och konkurrenskraftiga. En viktig del av rollen handlar om att följa marknadsutvecklingen, analysera prisnivåer och fatta välgrundade beslut som balanserar både kundernas och Lantmännens intressen.
Rollen innebär även att du representerar Lantmännen i mötet med våra kunder och medlemmar. Du deltar vid kundträffar, fältvandringar och höstmöten där du håller presentationer, delar marknadsanalyser och förklarar bakgrunden till våra beslut. Vid behov hanterar du även mer komplexa reklamationsärenden kopplade till spannmålsaffären. Arbetet kräver ett genuint intresse för spannmålsmarknaden, god analytisk förmåga och en trygghet i att fatta beslut.
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Malmö och innebär resor inom Sverige. Du rapporterar till chef för odlaraffären.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
- En eftergymnasial utbildning från den agrara näringen, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
- Starkt intresse för och grundläggande kunskap om lantbruk.
- Med fördel erfarenhet av att arbeta med volatila marknader.
- Mycket god administrativ förmåga och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
- B-körkort
Du är:
- Strukturerad och noggrann, med ett öga för detaljer som gör skillnad i affären.
- Självgående och trygg i att ta ansvar för ditt arbete från start till mål.
- Kommunikativ och lösningsorienterad, med förmåga att navigera i komplexa frågor.
- Affärsdriven med ett analytiskt öga och har lätt för att se samband mellan detaljer och helhet.
- Relationsskapande och lyhörd, med förmåga att bygga förtroende både internt och externt.
Självklart delar du våra värderingar - Öppenhet, Helhetssyn,
Handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.
Vad vi erbjuder dig
En spännande roll där du får möjligheten att både utvecklas och utveckla. Hos Lantmännen blir du en del av ett större sammanhang, vi är en stor global koncern som därmed kan erbjuda spännande möjligheter i hela värdekedjan.
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 16/11. I din ansökan har du möjlighet att addera ditt CV eller LinkedIn-profil. För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. I rekryteringsprocessen ingår både psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, med syfte att främja en rättvis utvärdering för alla kandidater.
Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll via extern leverantör. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Acting Talent Acquisition Manager, Johanna Leijon, på johanna.leijon@lantmannen.com
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord.
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
