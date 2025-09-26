Ansvarig Lager- och fastighetsservice till Varberg Energi
2025-09-26
Din framtida arbetsgivare
Vi på Varberg Energi arbetar med fokus på förnybar energi och energibalansering. Med kreativitet och engagemang tillsammans med våra anställda skapar vi energi och innovativa lösningar för våra kunder. Långsiktighet och kvalitet präglar vår vilja att investera i egna vind-, sol- och batteriparker samt nya smarta energitjänster. Tack vare alla dessa insatser optimerar vi vårt bidrag för en hållbar samhällsutveckling.
Våra värdeord är framåtanda, nytänkande, mod och kunskap vilket genomsyrar hela vår verksamhet. Vi strävar efter att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö där alla medarbetare känner sig välkomna. Lär känna oss mer på varbergenergi.se/jobba-hos-oss.
Vad erbjuder rollen?
Som ansvarig för lager- och fastighetsservice blir du den som får vardagen att rulla, en praktisk och operativ roll med stor bredd där du hanterar materialinköp och lagerhantering till stor del men även en del fastighetsärenden och bokning av transporter. Du blir en del av teamet på förråd/fastighetsskötsel, rapporterar till Enhetschef Energiservice och har många kontaktytor både internt och externt.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Inköp/avrop av material och utrustning för hela verksamheten.
Organisering och optimering av lagerflöden.
Kontakt med leverantörer, beställningar och intern personal.
Planering & beställning av transporter.
Drift och underhåll av fastigheter samt hantering av felanmälningar.
Kemikaliesamordning och uppföljning av hållbarhetskrav.
Löpande förbättring av rutiner och arbetssätt.
Kort sagt, du är den praktiska nyckelpersonen på lagret som ser till att allt fungerar, en person som alla på Varberg Energi kommer i kontakt med och uppskattar i vardagen.
Vem är du?
Du har god erfarenhet av inköp och lagerhantering och du är van att jobba både administrativt och praktiskt. Har du tidigare arbetat i Unit 4 eller Novacura Flow eller liknande system är det ett plus.
Vidare kan du hantera enklare fastighetsreparationer, inklusive felanmälningar och fastighetsunderhåll, och är van vid att planera och samordna transporter med fokus på kvalitet och effektivitet.
Vi tror även att har en del kunskap om kemikalieförvaltning och arbetsmiljöfrågor och ett intresse för att arbeta med och utveckla processer för klimatsmarta lösningar och hållbarhetsarbete inom ditt område.
Som person är du självgående, ansvarstagande och trivs med att växla mellan olika typer av uppgifter samtidigt som du bygger och vårdar goda relationer med både interna och externa parter.
Du är strukturerad, noggrann och har lätt för att skapa ordning och överblick både i lagerhyllorna och i de siffror och underlag som arbetet kräver. För att trivas i rollen gillar du att arbeta praktiskt och tar tag i det som behöver lösas här och nu.
Har du en bakgrund från en elgrossistfirma, som elektriker eller inom en annan närliggande bransch, är det meriterande eftersom det ger dig en naturlig förståelse för de produkter och material som vi på Varberg Energi använder.
Du har B-körkort och truckkort med erfarenhet av truckkörning. Meriterande är utbildning inom heta arbeten och säkra lyft.
Är detta din perfekta match?
Det här är en roll för dig som gillar omväxling, uppskattar att arbeta nära hela organisationen och vill ha en vardag där ingen dag är den andra lik. Hos Varberg Energi får du en central och uppskattad roll med breda kontaktytor både internt och externt. Samtidigt blir du en viktig del i ett bolag med stark framtidstro, hög kompetensnivå och en kultur som präglas av samarbete, mod och nytänkande.
Tjänsten är på heltid med placering i Varberg. Tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Urval och intervjuer sker löpnade. Sista ansökningsdag är 22 okt 2025. För frågor om tjänsten kontakta gärna Ingrid Törngren på ingrid@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos Varberg Energi.
