Ansvarig för vikarier coh praktiska frågor

Merit Utbildning Malmö AB / Administratörsjobb / Malmö
2026-01-19


Ansvarig för vikarieanskaffning och praktiskt stöd
Tycker du om att hitta lösningar, se möjligheter i vikarielösningar och bidra till god kvalitet i utbildning och undervisning? Är du praktiskt lagd, flexibel och trivs i en roll där ingen dag är den andra lik? Då kan du vara den vi söker!
Merit är ett växande utbildnings- och coachningsföretag som drivs av pedagoger. Vi arbetar på uppdrag av kommuner och i nära samverkan med arbetsgivare för att skapa utbildningar som leder till arbete. Hos oss står deltagarna i centrum och teamkänslan är stark.
Nu söker vi dig som vill arbeta som vikarieanskaffare och praktiskt stöd och som blir en viktig del av vår dagliga verksamhet.
Om rollen
I rollen ansvarar du för vikarieanskaffning vid exempelvis sjukfrånvaro och andra korttidsbehov. Du ser till att rätt person är på rätt plats och har förmåga att se både de praktiska och pedagogiska vinsterna i olika vikarie­lösningar. Du har också en viktig roll i det praktiska stödet, till exempel genom att:

förbereda och ta fram datorer, telefoner och annan utrustning till ny personal

samarbeta tätt med ledning och kollegor för att verksamheten ska fungera smidigt

Arbetet kräver flexibilitet och beredskap att arbeta när behov uppstår - ibland med kort varsel.
Vi söker dig som:

är lösningsfokuserad, strukturerad och har ett gott omdöme

har förmåga att se helheten och matcha vikarier utifrån kompetens och verksamhetens behov

ser de pedagogiska vinsterna i god bemanning och kontinuitet

är flexibel och trivs i ett arbete med varierande tempo

är praktiskt lagd och trygg i att hantera IT-utrustning och administrativa uppgifter

har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer

Hos Merit får du arbeta i en kreativ och meningsfull verksamhet med engagerade kollegor och stor variation i kompetenser. Vi är en arbetsplats där initiativ uppmuntras och där du får möjlighet att göra verklig skillnad - både för kollegor och deltagare.
Välkommen till en rolig, utvecklande och stolt arbetsplats där vi tillsammans skapar lösningar som fungerar i praktiken!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
Arbetsgivare
Merit Utbildning Malmö AB (org.nr 556717-4817), https://jobb.meritutbildning.com
Adlerfelts väg 4M (visa karta)
213 65  MALMÖ

Arbetsplats
Merit utbildning

