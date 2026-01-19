Ansvarig för vikarier coh praktiska frågor
2026-01-19
Ansvarig för vikarieanskaffning och praktiskt stöd
Tycker du om att hitta lösningar, se möjligheter i vikarielösningar och bidra till god kvalitet i utbildning och undervisning? Är du praktiskt lagd, flexibel och trivs i en roll där ingen dag är den andra lik? Då kan du vara den vi söker!
Merit är ett växande utbildnings- och coachningsföretag som drivs av pedagoger. Vi arbetar på uppdrag av kommuner och i nära samverkan med arbetsgivare för att skapa utbildningar som leder till arbete. Hos oss står deltagarna i centrum och teamkänslan är stark.
Nu söker vi dig som vill arbeta som vikarieanskaffare och praktiskt stöd och som blir en viktig del av vår dagliga verksamhet.
Om rollen
I rollen ansvarar du för vikarieanskaffning vid exempelvis sjukfrånvaro och andra korttidsbehov. Du ser till att rätt person är på rätt plats och har förmåga att se både de praktiska och pedagogiska vinsterna i olika vikarielösningar. Du har också en viktig roll i det praktiska stödet, till exempel genom att:
förbereda och ta fram datorer, telefoner och annan utrustning till ny personal
samarbeta tätt med ledning och kollegor för att verksamheten ska fungera smidigt
Arbetet kräver flexibilitet och beredskap att arbeta när behov uppstår - ibland med kort varsel.
Vi söker dig som:
är lösningsfokuserad, strukturerad och har ett gott omdöme
har förmåga att se helheten och matcha vikarier utifrån kompetens och verksamhetens behov
ser de pedagogiska vinsterna i god bemanning och kontinuitet
är flexibel och trivs i ett arbete med varierande tempo
är praktiskt lagd och trygg i att hantera IT-utrustning och administrativa uppgifter
har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer
Hos Merit får du arbeta i en kreativ och meningsfull verksamhet med engagerade kollegor och stor variation i kompetenser. Vi är en arbetsplats där initiativ uppmuntras och där du får möjlighet att göra verklig skillnad - både för kollegor och deltagare.
Välkommen till en rolig, utvecklande och stolt arbetsplats där vi tillsammans skapar lösningar som fungerar i praktiken!
