Ansvarig för Asiatiska Köket
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2026-08-03
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Idag erbjuder vi sushi och poké, men vår ambition är att utveckla sortimentet ännu mer med fler asiatiska rätter såsom kimbap, satay, vietnamesiska vårrullar, bibimbap och andra spännande smaker från det asiatiska köket.
Som ansvarig för Asiatiska Köket arbetar du operativt på avdelningen och även med att utveckla avdelningen framåt. Du ansvarar för kvalitet, struktur och att avdelningen alltid håller en hög standard med rent och snyggt arbetssätt. Ni är totalt två heltidsanställda på avdelningen och arbetar nära varandra i det dagliga arbetet.
Asiatiska Köket ingår i affärsområdetVarmt & Kallt Kök.
Vi söker dig som:
Är driven, engagerad och ansvarstagande
Har intresse för asiatisk mat och gärna erfarenhet från liknande arbete
Är strukturerad och trivs med ordning och reda
Har fokus på kvalitet, hygien och service
Tycker om att utveckla nya idéer och koncept
Tjänsten:
Heltid
Start 1/9 2026
Dagtid samt arbete en helg per månad
Start: 1 september 2026Publiceringsdatum2026-08-03Så ansöker du
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Du blir anställd direkt av ICA Kvantum Liljeholmen som i denna rekrytering samarbetar medHigheroch JakobHemvik.
Tillträde enligt överenskommelse.Kontaktuppgifter för detta jobb
JakobHemvikjakob.hemvik@higher.nu
Välkommen till ICA Kvantum Liljeholmen – och en arbetsplats där tempo, matglädje och utveckling går hand i hand.
Om Ica Kvantum Liljeholmen
Vårt mål är att vara Stockholms ledande måltidsbutik där det är lätt, spännande och inspirerande att handla och dina förväntningar på kvalitet, sortiment och service infrias. Vi vill vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vi värdesätter våra medarbetare högt och strävar efter att lyfta deras potential. Vi tror på kontinuerlig utveckling och därför erbjuder vi en rad utbildningsmöjligheter, både internt och externt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Next u AB
(org.nr 556898-4180)
117 63 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Arbetsplats
ICA Kvantum Liljeholmen Jobbnummer
10020310