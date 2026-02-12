Anställning Vikariat Park
Eslövs kommun, Serviceförvaltningen / Trädgårdsanläggarjobb / Eslöv
2026-02-12
Vi söker nu två parkarbetare för vikariat på heltid till och med den 15 oktober 2026. Tjänsterna innebär praktiskt arbete med skötsel och underhåll av kommunens parker och utemiljöer. Du blir en del av ett team som tillsammans ansvarar för att skapa välskötta, trygga och funktionella utemiljöer för Eslövs kommuns invånare.
Ditt uppdrag
Som parkarbetare arbetar du med den dagliga skötseln av utemiljöer. Uppdraget är varierat och omfattar både planerade och mer händelsestyrda arbetsuppgifter, beroende på säsong och behov.
• Skötsel och underhåll av utemiljöer
• Beskärning av träd och buskar
• Bekämpning av ogräs samt snö- och halkbekämpning
• Maskinkörning
• Beredskapstjänstgöring kan förekomma
Din erfarenhet
För att kunna utföra uppdraget krävs att du har relevant utbildning och erfarenhet inom området samt de grundläggande förutsättningar som arbetet kräver.
• Utbildning och erfarenhet inom grönyteskötsel och beskärning
• Erfarenhet av maskinarbete
• B-körkort för manuell växellåda
• Du behärskar svenska i tal och skrift
• Du har grundläggande datorkunskaper i office-paketet
Det är meriterande om du har YH utbildning som trädgårdsmästare.
Är det här du?
I rollen som parkarbetare ingår att arbeta strukturerat och planera arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov samt samverka med kollegor och möta kommunens invånare i det dagliga arbetet.
• Du planerar och prioriterar arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov
• Du samarbetar med kollegor och bidrar till ett fungerande arbetsflöde
• Du utför arbetet med fokus på service, kvalitet och säkerhet
• Du arbetar lösningsorienterat och bidrar till förbättringar i det dagliga arbetet
• Du trivs med praktiskt arbete och att vara aktiv utomhus
Vi erbjuder
Hos oss arbetar du i en verksamhet som ansvarar för drift och skötsel av kommunens parker och utemiljöer.
• Möjlighet att bidra till välskötta skolgårdar, idrottsanläggningar parker och utemiljöer i Eslövs kommun
• En arbetsplats med god samverkan och ett engagerat team
• Möjlighet till utveckling inom ramen för uppdraget
• En kommun där människor möts, utvecklas och trivs
Om arbetsplatsen
Inom Serviceförvaltningen finns verksamhetsområden som fastighetsförvaltning, fastighetsservice, byggprojekt, kök för äldreomsorg och skola/barnomsorg, lokalvård, mat- och elevtransporter samt fordonspool.Publiceringsdatum2026-02-12Övrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
(https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/)
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303236 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs kommun
(org.nr 212000-1173) Arbetsplats
Eslövs kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Avdelningschef
Kristina Thern kristina.thern@eslov.se 0730-47 38 64 Jobbnummer
9739916