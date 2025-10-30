Anläggningsvaktmästare
2025-10-30
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Fritid vaktmästeri
Fritidsenheten består av två badhus, bokning, arbete med föreningsbidrag, ishall, natur fotbollsplaner, två konstgräsplaner, idrottshallar samt Ica Maxi Arena Vi är idag drygt 20 medarbetare.
Tillgången till välfungerande idrottsanläggningar är avgörande för genomförandet av träningar och matcher. Som anläggningsvaktmästare möter du föreningsledare och idrottare som tävlar och tränar, barn och ungdomar som just börjat med sin idrott samt alla andra besökare till idrottsplatserna.
Arbetet innebär att ge alla dessa kunder och besökare bästa möjliga förutsättningar för deras respektive idrotter samt ge bra service och ett gott bemötande. Detta görs med god service och välskötta anläggningar.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Huvuduppgifterna innefattar daglig drift av våra anläggningar, så som Arenan och gymnastikhallar. Stor del är i Visby ishall och grönyteskötsel av fotbollsplaner och konstgräsplaner. Skötsel av maskinpark, uthyrning av idrottsmateriel till föreningslivet, städning och renhållning av lokaler samt uthyrning av logi i skolsalar ingår också.
Arbete på kvällar och helger ingår i tjänsten.
Vem är du?
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom isvård och plan- grönyteskötsel eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Körkort med behörigheten BE är mycket meriterande. Grundläggande datorkunskaper och maskinvana är också meriterande.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av skötsel av grönytor samt mekaniska kunskaper.
För att lyckas i rollen är du som person ansvarskännande, engagerad och säkerhetsmedveten. Du är välorganiserad, ser vad som behöver göras och har öga för detaljer. Vidare bidrar du till ett gott samarbete i gruppen.
Eftersom du kommer arbeta i en verksamhet där det är viktigt med ett gott bemötande så trivs du med att möta besökare i olika sammanhang där information, hänvisning och övrig service ingår i dina arbetsuppgifter. Arbetet ställer höga krav på flexibilitet och på din förmåga att kommunicera med anläggningarnas nyttjare och kunder.
Vi kommer i rekryteringen att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1049". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fritid vaktmästeri Kontakt
Robert Edfeldt, enhetschef 0498-263476 Jobbnummer
9580658