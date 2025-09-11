Anläggningsvakmästare
2025-09-11
Kom närmare - kom till Nykvarns kommun! Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet väntar drygt 12 000 invånare på att just du och din insats ska göra skillnad i deras vardag. Vi är en relativt ung kommun - driv, ansvar och utvecklingsvilja präglar oss. Idag är vi cirka 800 engagerade medarbetare, och vi behöver bli fler. Är du en av dem?
På kontoret Leva och verka ser vi till att nya idéer föds, utvecklas och genomförs inom kultur, näringsliv och fritid. Vi lyssnar, vägleder, engagerar, formar mötesplatser och berättelser. Vi bidrar till att offentligt möter privat i kreativ samverkan mellan kommun, föreningar och företag. Allt för att skapa en meningsfull vardag för den som bor och verkar i Nykvarn.
Kultur- och fritidsavdelningen bidrar till samhällsbyggandet med fokus på hälsa, livsmiljö och samverkan. Avdelningen arbetar för att erbjuda ett attraktivt utbud inom kultur- fritid och idrott. Oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar ska alla kunna verka och växa i kommunens olika kultur-och fritidsverksamheter och på våra olika mötesplatser. Avdelningen ansvarar för idrott- och friluftsanläggningar, föreningsstöd, lokalbokning, kulturlokaler, spår och leder, bibliotek, öppen ungdomsverksamhet och kulturskola.
Som anläggningsvaktmästare bidrar du till att skapa en väl omhändertagen och trivsam miljö för kommunens invånare med målet att bidra till en meningsfull fritid. Du kommer främst ansvara för tillsyn, underhåll och reparationer av kommunens idrotts- och friluftsområden. Rollen innefattar varierande vaktmästar- och driftsuppgifter bl.a. drift- och underhåll av våra anläggningar, park och naturområden, friluftsområden och utebad. Det kan exempelvis vara gräsklippning, skötsel av konstgräsplan och allmänna ytor, fastighetsservice, lokalvård, sophantering, reparationer, underhåll, snöskottning och isspolning. Som anläggningsvaktmästare möter du Nykvarns invånare dagligen och är ett ansikte utåt, därför är god service och ett trevligt bemötande en självklarhet för dig. Arbetet ställer höga krav på flexibilitet och på din förmåga att kommunicera med anläggningarnas nyttjare och kunder. Du är uthållig, arbetar självständigt och trivs med att arbeta ute oavsett väderlek då större delen av arbetet är utomhus. Du trivs med att samarbeta i team med kollegor och har en förmåga att lätt anpassa dig till förändrade arbetsuppgifter och prioriteringar.
Avdelningens drift är en verksamhet under uppbyggnad och här kommer du ha möjlighet att påverka utvecklingen genom att bidra med din kunskap och komma med förbättringsförslag. Tillsammans med kollegor kommer du ha fokus på att utforma effektiva och hållbara arbetsmetoder för driften som ger värde för invånarna och miljön i Nykvarn. Du har fasta arbetstider men helg- och kvällsarbete kommer att förekomma. Vi ser positivt på om du har ett idrottsintresse och/eller intresse för civilsamhället i stort då arbetet kommer ske nära föreningslivet.
Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser det som meriterande om du talar finska.
För den här tjänsten så måste du ha B-körkort. (BE och C-körkort är meriterande).
Vi vill att du innan anställning uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret.
Vi söker dig som har:
Gymnasial utbildning inom exempelvis anläggning, bygg eller trädgårdgårdskötsel alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och lämplig för tjänsten.
Dokumenterad och aktuell erfarenhet av arbete inom anläggning och praktiskt arbete med grönyteskötsel.
Kunskap inom hantverkstjänster.
B-körkort för personbil.
Det är meriterande om du har:
Kunskap om och intresse av att arbeta miljömedvetet med hållbarhetsfrågor.
Erfarenhet och kunskaper om naturvårdsskötsel, mekaniska kunskaper samt maskinkörning (lastmaskin, traktor, gräsklippare m.m).
Erfarenhet av digitala hjälpmedel inom drift.
Kommunen arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Detta är ett heltidsjobb.
