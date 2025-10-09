Anläggningsarbetare inom VA
2025-10-09
Vill du ha ett jobb där du gör verklig skillnad - varje dag?
Som anläggningsarbetare VA hos oss är du med och ser till att invånare och företag i Askersunds kommun har tillgång till rent dricksvatten och en fungerande avloppshantering. Här får du ett omväxlande arbete i ett engagerat team, där ingen dag är den andra lik.
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Hos oss kommer du att arbeta nära kollegor på VA-avdelningen och bidra till att våra anläggningar fungerar dygnet runt. Det innebär bland annat att du:
* Arbetar med drift och underhåll av vatten- och avloppsledningar.
* Utför förebyggande, planerade och akuta anläggningsarbeten.
* Delar ansvar för förnyelse- och reparationsarbeten.
* Arbetar med spolning, läcksökning och olika tillsynsåtgärder.
* Samarbetar med Arbetsledare, Ingenjörer, VA-tekniker och entreprenörer vid service och projekt.
* Ingår i kommunens VA-beredskap, som är en del av tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har adekvat utbildning eller lång, väl vitsordad erfarenhet av VA-anläggningsjobb och driftsarbeten inom Vatten och Avlopp. Du är en lagspelare som också kan ta ansvar och arbeta självständigt.Kvalifikationer
* Utbildning eller erfarenhet inom VA-anläggning/drift.
* Grundläggande datorkunskaper.
* Körkort B.
* Beredskapstjänstgöring ingår i anställningen.
Meriterande:
* Diplomutbildningar inom rörläggning.
* Erfarenhet av PE-svetsning.
* Körkort BE,C.
* Truckkort
* Yrkesbevis inom anläggning.
* Kunskap i ritningsläsning, GIS eller digitala verktyg som VA-banken
* Inmätning och utsättning
* Utbildningar inom arbetsmiljö, heta arbeten eller liknande.
Vi erbjuder dig:
* Ett varierande arbete med stor betydelse för samhället.
* Ett engagerat och sammansvetsat team.
* Friskvårdsbidrag och arbetskläder.
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
