Kock sökes till Fiskhuset i Skanör
Fiskhuset Skanörshamn AB / Kockjobb / Vellinge Visa alla kockjobb i Vellinge
2026-06-17
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fiskhuset Skanörshamn AB i Vellinge
Vi söker nu en ny kock till vårt team på Fiskhuset i Skanörs hamn.
På Fiskhuset kompromissar vi aldrig med kvaliteten. Vi arbetar med de bästa råvarorna vi kan få tag på och lagar mat som vi själva är stolta över att servera.
Fisk, skaldjur och klassisk husmanskost står i fokus, alltid med omsorg om detaljerna och respekt för råvaran.
Vi är stolta över att vara Näsets mest uppskattade lunchrestaurang, och det bygger på ett enkelt recept: hög kvalitet, hårt arbete och ett team som brinner för det vi gör.
Tjänsten är huvudsakligen förlagd till dagtid, vilket innebär att du får möjlighet att arbeta med det du älskar utan sena kvällar och nattpass.
För att kunna leverera på den nivån krävs också ett starkt lag. Därför är vi måna om att skapa en arbetsplats där människor trivs, hjälper varandra och har roligt tillsammans. Vi tror att god stämning i köket märks på tallriken.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete i restaurangkök
Är noggrann och har höga krav på kvalitet
Är ansvarstagande och självgående
Vill vara en del av ett ambitiöst och sammansvetsat team
Vi erbjuder:
Dagtidsarbete med god balans mellan arbete och fritid
Ett erfaret och engagerat team
En helt unik arbetsplats i Skanörs hamn
Arbete med förstklassiga råvaror
En restaurang där kvalitet alltid kommer först
Vi söker inte någon som bara vill ha ett jobb. Vi söker någon som bryr sig om matlagning, uppskattar riktigt bra råvaror och vill arbeta tillsammans med människor som delar samma ambition.
Om du vill laga mat med de bästa råvarorna, för gäster som uppskattar kvalitet, tillsammans med ett fantastiskt team – då vill vi gärna träffa dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: niclas@fiskhusetskanor.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fiskhuset Skanörshamn AB
(org.nr 556723-3928), https://fiskhusetskanor.se/
Hamnvägen 2 (visa karta
)
239 30 SKANÖR Arbetsplats
Fiskhuset Skanör Kontakt
Niclas Rothman niclas@fiskhusetskanor.se 0760407801 Jobbnummer
9967952