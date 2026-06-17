Göteborgs Brandservice AB söker servicetekniker
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2026-06-17
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Är du en person som är självständig i ditt arbete och driven i det du gör? Då har vi den rätta tjänsten för dig. Nu söker vi servicetekniker till Göteborgs Brandservice AB. I ditt arbete som servicetekniker hos Göteborgs Brandservice AB kommer du att hjälpa våra kunder att säkerställa deras brandskydd. Du kommer att kontrollera, underhålla och montera brandskyddsutrustning, åtgärda brister enlig gällande lagar och bestämmelser samt även dokumentera utfört arbete men också dokumentera och driva potentiella förbättringar ute hos våra kunder.
OM TJÄNSTEN:
I rollen som Servicetekniker förväntas du fånga upp kundbehov, dokumentera ditt arbete noggrant samt informera kunderna om vårt produkt- och tjänsteutbud. Du är också ansvarig för att servicen utförs enligt branschens riktlinjer. Våra kunder förväntar sig att möta en professionell tekniker som sätter kvalitet och noggrannhet främst. Arbetet är självständigt men en betydande del bygger också på samarbete med övriga tekniker, teamledare och servicekoordinator. Våra kunder finns utspridda i landet och i rollen som servicetekniker förekommer det också ett par resdagar per månad.
Start: Troligtvis i början av september
Omfattning: Heltid
Lön: enligt överenskommelse
HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER:
Serva och gå igenom våra kunders brandskydd.
Noggrant dokumentera och följa upp våra kunders förebyggande brandskydd.
Presentera och genomföra åtgärder för att säkerställa att våra kunder har ett optimalt brandskydd.
Förbättra och uppdatera brandskyddet på plats.
Ansvara för merförsäljning på befintlig kund.
VI VILL ATT DU HAR:
God datavana – Officepaktet
B-körkort
God social förmåga
Mycket goda kunskaper i svenska språket
MERITERANDE:
Idrottsbakgrund
Praktisk
Branscherfarenhet
OM GÖTEBORGS BRANDSERVICE
Göteborgs Brandservice grundades 1986 och är ett familjeföretag som under åren har utvecklats till en ledande leverantör av olika säkerhetslösningar inom systematiskt brandskyddsarbete och förebyggande brand. I dagsläget är vi 50 anställda i Göteborg och på vårt kontor i Örebro, huvudkontoret återfinns i Högsbo i västra Göteborg.
Vi är ett företag med hjärtat på rätta stället och vi ser kollektivet som vår starkaste framgångsfaktor där alla tillsammans bidrar för att nå våra övergripande mål och utveckla vår tillväxtresa.
ANSÖKAN:
Sista dag att ansöka är 31/7
Urval kan komma att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Eftersom vi arbetar efter en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökanden till den här tjänsten. Bifoga CV och personligt brev. Ansökan skickas till: jobb@gbgbrandservice.se
skriv "Servicetekniker" i ämnesfältet.
Om du har frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut så får du gärna höra av dig till vår Teamledare på förebyggande brand, Martin Karlsson, du når honom på 0720–701573 alternativt martin.karlsson@gbgbrandservice.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: jobb@gbgbrandservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Brandservice Aktiebolag
(org.nr 556340-5611)
Klangfärgsgatan 4D (visa karta
)
426 52 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Brandservice AB Kontakt
Teamledare
Martin Karlsson martin.karlsson@gbgbrandservice.se +46720701573 Jobbnummer
9967938