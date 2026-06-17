PRV söker Analytiker till myndighetsstaben
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2026-06-17
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Patent- och registreringsverket (PRV) är Sveriges myndighet för immaterialrätt, med ansvar för patent, varumärken och design. Vi granskar och registrerar rättigheter samt arbetar för att öka kunskapen om immateriella tillgångar och deras betydelse för innovation och företagande.
Vårt uppdrag är att bidra till Sveriges tillväxt och konkurrenskraft genom att hjälpa företag, innovatörer och organisationer att skydda och utveckla sina idéer. Vi är även tillsynsmyndighet för kollektiv förvaltning av upphovsrätt och verkar i nära samverkan med både nationella och internationella aktörer.
PRV har cirka 300 medarbetare och verksamhet i Stockholm och Söderhamn, med kompetenser som spänner från ingenjörer och jurister till IT-specialister.
Staben ansvarar för att stödja generaldirektören och myndighetsledningen i den strategiska styrningen av PRV:s verksamhet. Enheten samordnar arbetet inom flera centrala funktioner – chefsjurist, säkerhetschef, omvärldsanalys och statistik, internationell samordning samt ledningsstöd – och utgör därigenom ett nav för myndighetens övergripande styrning och samordning. Genom sitt arbete bidrar staben till en sammanhållen och strategiskt styrd myndighetsledning, med fokus på rättssäkerhet, säkerhet och effektivt beslutsfattande.
Genom funktionen för omvärldsanalys och statistik bidrar staben till att PRV:s ledning och verksamhet har ett välgrundat beslutsunderlag baserat på analyser av trender, omvärldsförändringar och internationella utvecklingsmönster. Funktionen deltar i PRV:s internationella kontakter och samarbeten inom immaterialrättsområdet.
Enheten ansvarar också för planering och genomförande av generaldirektörens aktiviteter samt för samordning och beredning av stabsmöten, GD-föredragningar och möten i myndighetens ledningsgrupp.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Som analytiker vid staben bidrar du till att stärka PRV strategiska styrning genom kvalificerade analyser av statistik, omvärldsförändringar och utvecklingstrender inom näringsliv, innovation, immaterialrätt och offentlig förvaltning. Rollen innebär att ta fram beslutsunderlag till generaldirektören, ledningsgruppen och verksamheten samt att identifiera samband mellan nationella mål, myndighetens uppdrag och utvecklingen i omvärlden.
Du kommer att arbeta med att analysera data från PRV verksamhet tillsammans med statistik från exempelvis SCB, Tillväxtanalys, Tillväxtverket, Vinnova, OECD, EUIPO, EPO, WIPO och andra nationella och internationella aktörer. Analyserna ska bidra till att identifiera trender, risker, möjligheter och framtida behov som kan påverka PRV verksamhet och det svenska innovationssystemet.
Vem är du?Kvalifikationer
Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng inom nationalekonomi, samhällsekonomi eller annat område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.
Minst fem års erfarenhet av kvalificerat analysarbete inom statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet.
Erfarenhet av omvärldsanalys, utredningsarbete eller strategisk analys med god förmåga att presentera komplexa analyser på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
Examen på avancerad nivå inom nationalekonomi, statistik, statsvetenskap eller motsvarande.
Erfarenhet av analys kopplad till näringspolitik, innovationspolitik, forskning och utveckling eller kompetensförsörjning.
Erfarenhet av arbete med indikatorer, prognoser eller samhällsekonomiska analyser.
Kunskap om den statliga budgetprocessen, resultatstyrning och myndighetsstyrning.
Erfarenhet av arbete i internationella sammanhang eller med EU-relaterade frågor.
Kunskap om statistikverktyg och analysprogram
Kunskap om immaterialrätt, innovation eller näringslivsutveckling.
Vi söker dig som har en mycket god analytisk förmåga och som trivs med att identifiera mönster, samband och utvecklingstendenser i komplex information. Du arbetar strukturerat och självständigt, men har samtidigt lätt för att samarbeta med olika professioner och verksamhetsområden. Du har god strategisk förståelse och kan växla mellan detaljerad analys och övergripande perspektiv. Vidare är du initiativtagande, kvalitetsmedveten och har förmåga att omsätta analys till konkreta rekommendationer som stödjer ledningens beslutsfattande.
PRV erbjuder
Förutom ett intressant, utmanande och självständigt arbete erbjuder vi också trevliga kollegor, bra stämning och fina lokaler beläget i centrala Stockholm och Söderhamn med möjlighet till distansarbete. De statliga avtalen erbjuder i vissa delar bättre förmåner när det gäller t ex semesterdagar och ledigheter, än andra branscher. Vi har även friskvårdsbidrag och friskvårdstimme för alla medarbetare, https://www.prv.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/vi-erbjuder/.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Stockholm. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Läs mer om oss och se vilka du kommer att jobba med på https://www.linkedin.com/company/prv/.
På vår webbplats kan du läsa mer om hur det är att arbeta på PRV: http://www.prv.se/jobb.
Låter det intressant?
Du ansöker genom att bifoga ett utförligt och tydligt CV, skrivet på svenska, samt besvarar ett antal urvalsfrågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Frågorna utgår från kravprofilen för denna rekrytering och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna, och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Välkommen med din ansökan senast den 20260731.
Du ansöker direkt via vår hemsida https://www.prv.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/
För mer information är du välkommen att kontakta Andres Delgado Lopez, Avdelningschef för verksamhetsstöd. Vid frågor om anställningsvillkor kontakta HR-specialist Petter Svensson. Fackliga representanter är Carolina Gomez Lagerlöf (Saco-S) och Håkan Bodin (ST). Alla kontaktpersoner nås på telefon 08-782 28 00.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Patent- Och Registreringsverket
(org.nr 202100-2072), https://www.prv.se/sv/
102 42 STOCKHOLM Arbetsplats
Patent- och registreringsverket Jobbnummer
9967950