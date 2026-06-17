Personlig assistent till ung man i Trelleborg (Dygnspass/Timvik)
Prima omsorg i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vellinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vellinge
2026-06-17
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Prima omsorg i Norden AB är en assistansanordnare som strävar efter att hålla högsta tänkbara kvalitet på utförandet av assistansen. Vår målsättning är alltid högsta möjliga livskvalitet för de assistansanvändare som valt oss som anordnare. Vägen dit är utbildning och handledning. Det är vi övertygade om. Därför kan du som medarbetare hos Prima Omsorg förvänta dig att få mycket nyttig kunskap och kontinuerlig handledning kring dina arbetsuppgifter.
Letar du efter ett arbete där du får utvecklas och växa som människa? Och samtidigt hjälpa en annan person att göra detsamma?
Då ska du söka tjänsten som timvikarie inom personlig assistent hos vår uppdragsgivare i Trelleborg. Vi behöver nu utöka vårt team med en timanst'lld och söker dig som är ansvarstagande och är engagerad i ditt arbete, samtidigt som du är ödmjuk och trygg som person. Ett viktigt och betydelsefullt arbete där du som assistent gör det möjligt för vår uppdragsgivare att få en meningsfull dag – varje dag!
Uppdragsgivaren är en ung man på 28 år som har autism och en intellektuell funktionsnedsättning. Som assistent behöver du vara lyhörd och följsam. Du behöver ta dig an arbetet med en stor vilja att förstå vår uppdragsgivare och hans behov och med en stor respekt för hans integritet. Du behöver vara engagerad och kommunikativ då det är mycket viktigt för uppdragsgivaren att både bli förstådd och få möjlighet att förstå utifrån sina förutsättningar.
Han har ett stort behov av fysiska aktiviteter, vilket ställer kravet på dig att du är en person som gillar fysisk rörelse och aktivitet. Du behöver samtidigt vara lugn och ibland kunna hantera stunder av passivitet.
Vi har ett team runt vår uppdragsgivare, men behöver utöka det och söker dig som samarbetar med dina kollegor och har ett pedagogiskt tänk. Du kan vägleda och motivera när det behövs samtidigt som du kan backa när det behövs.
I dina arbetsuppgifter ingår det att stötta och stärka uppdragsgivaren i vardagliga sysslor, planera och strukturera genom uppdragsgivarens bildstöd. Vi arbetar aktivt med bildstöd som en del i att kunna skapa förutsägbarhet och tydlighet i vardagen. För vår uppdragsgivare är bildstödet en kompass i livet.
Assistentens roll och erfarenhet
Du som person bör vara positiv och lösningsfokuserad. Som person är det viktigt att du är trygg i dig själv och har en stor portion personlig mognad. Det är en stor fördel om du har erfarenhet, kunskap och förståelse kring arbete med personer inom autism spektrumet. Rätt personliga egenskaper utgör en stor del av lämpligheten.
Du kommer att få introduktion som löpande följs upp, vi lägger upp en gemensam plan så att du och uppdragsgivaren känner er trygga tillsammans.
I introduktionen ingår det att gå vår introduktionsutbildning för att sedan fortsätta med våra övriga utbildningar. Utbildningarna är obligatoriska och en viktig del för att du ska få kompetens och verktyg för att verkligen lyckas i ditt arbete.
Flexibilitet kring arbetstider är något som krävs, detta är givetvis något som ges från båda hållen. Du är en viktig resurs för oss vilket gör att vi värdesätter dig och din fritid, men ibland kommer det krävas att du ställer upp med kort varsel vid dina kollegors frånvaro. Vi tror på ett starkt samarbete i teamet, detta skapas av tillgänglighet, närvaro och hjälpsamhet i alla led. Arbetstiderna kommer vara 15:00-09:00 med vaken natt. Då uppdragsgivaren har en egen bil som används aktivt i vardagen krävs det att du har körkort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Prima omsorg i Norden AB
(org.nr 559423-4840)
216 25 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prima Omsorg i Norden AB Kontakt
Kontakt
Olof Petersson olof@primaomsorg.se 0720806199 Jobbnummer
9967940