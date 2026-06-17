Nyckelperson i vårt produktionskök
Dalaköket AB / Restaurangbiträdesjobb / Älvdalen Visa alla restaurangbiträdesjobb i Älvdalen
2026-06-17
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Vi söker dig som är driven och vill ta ett stort ansvar i vårt bageri och produktionskök. Om du är rätt person så får du inte bara baka, utan kan även få vara med i allt från produktutveckling till att leda och stötta i det dagliga arbetet.
Våra produkter finns i de allra finaste ICA och COOP-butikerna runt om i hela Sverige och de hittas på den mest exklusiva platsen i hela butiken – delikatessavdelningen.
De senaste sju åren har vi haft vår produktion i Älvdalen, men vi har funnits under annat namn på dagligvarumarknaden i över 30 år.
Utbildning eller erfarenhet inom bageri, restaurang eller produktionskök är så klart meriterande, även om vi som företag skolar in dig i just våra rutiner och i vår produktion.
Vi erbjuder ett varierat arbete där vi producerar olika produkter. Arbetet sker måndag till fredag och gäller ca 36 timmar i veckan (på fredagar packar vi det vi producerat på torsdagen, så då är det halvdag.)
(Kollektivavtal gäller enligt Livsmedelsarbetarförbundets Bageriavtal.)
Låter detta som någonting för dig?
Skicka mejlet så snart som möjligt, då vi behandlar ansökningarna löpande.
Ange Namn, adress, ålder och kontaktuppgifter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: micael@dalakoket.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dalaköket AB
(org.nr 556542-5625)
Furuvägen 12A (visa karta
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796 30 ÄLVDALEN Arbetsplats
Dalaköket Jobbnummer
9967960