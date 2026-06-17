Lastbilschaufför sökes i Jönköping - Kombitrafik
Samskip Multimodal AB / Fordonsförarjobb / Jönköping Visa alla fordonsförarjobb i Jönköping
2026-06-17
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eller i hela Sverige
Samskip Multimodal AB är en del i en internationell logistikkoncern med ett brett geografiskt arbetsområde.
Vi skapar logistiklösningar genom ett av Europas mest heltäckande intermodala nätverk men också lokala lösningar i Sverige och Norden baserade på traditionella landsvägstransporter.
Vi behöver nu ytterligare en lastbilschaufför i Jönköping för att stärka vår position och skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt.
Vi kör kombitrafik med elbil-dragbil där vi hanterar chassi med container,standard trailers samt mega trailers. Körningarna sker lokalt i Småland, Västergötland samt Östergötland. Övernattning i bilen kan förekomma.
Tidigare erfarenhet av link är meriterande men kommer inledningsvis inte att krävas på denna rutt.
Vi ser gärna att du som sökande har:
Tidigare branscherfarenhet
ADR
Stark inre motor, självgående
Bra förmåga att hantera stress
Truckkort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: my.stjernquist@samskip.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samskip Multimodal AB
(org.nr 556717-4999)
553 03 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Produktionschef
My Stjernquist my.stjernquist@samskip.com Jobbnummer
9967958