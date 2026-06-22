Anläggningsarbetare
Karlstads kommun / Anläggningsarbetarjobb / Karlstad Visa alla anläggningsarbetarjobb i Karlstad
2026-06-22
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-22Beskrivning
Avdelningen för offentlig utemiljö ansvarar för den offentliga miljö du upplever i Karlstads kommun. Vi arbetar med gator, parker och allmän platsmark för att skapa en trygg och attraktiv offentlig miljö, där människor får goda förutsättningar till en hög livskvalité.
Tjänsten är placerad på Driftenheten gata/park som förvaltar kommunens gator och vägar, parker och grönområden samt badplatser och småbåtshamnar genom drift, underhåll och utveckling. Arbetet sker både i egen regi och i samverkan med andra aktörer.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en anläggningsarbetare som vill jobba med drift och underhåll av gator och vägar så som sten- och plattsättning. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är fogning, manuell och maskinell ogräsbekämpning och mindre stenunderhåll. Andra arbetsuppgifter som kan förekomma är exempelvis vinterväghållning samt röjning och huggning av ledningsgator.
I tjänsten ingår även beredskapstjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning som arbetsgivaren anser lämplig, lägst gymnasiekompetens samt dokumenterad erfarenhet av anläggningsarbete. Du har erfarenhet från sten- och plattsättning.
Du behöver ha motorsågkort, minst AB. Motorsågskört C och röjsågkort RA+RT är meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av vinterunderhåll av gator och vägar.
Tjänsten kräver B-körkort. C-körkort är meriterande.
För att trivas i tjänsten behöver du vara ansvarstagande, initiativrik samt ha förmågan att se lösningar. Du har god fysik och ett gott bemötande mot kollegor, entreprenörer och våra medborgare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande rekrytering, vilket innebär att urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Information om lönenivåer hittar du här (välj "Se lönestatistik"). Den här rekryteringen rör AID-kod 521012.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Teknik- och fastighets¬förvaltningen, med cirka 600 anställda, ansvarar för en trygg och vacker miljö, kommunens dricksvatten, gator, parker, lekplatser, skogsmark och intern service. Förvaltningen utvecklar också infrastruktur, kommunala fastigheter och har hand om kommunens naturområden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Västra torggatan 26 (visa karta
)
651 84 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknik- och fastighetsförvaltningen, Avdelningen för offentlig utemiljö Kontakt
Kommunal sektion Karlstad 010-4429245 Jobbnummer
9971746