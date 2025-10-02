Anläggare sökes!
Anläggare till Göteborg sökes!
Vi på Prowork söker flera yrkesarbetare inom anläggning/schakt som kan vara självgående, problemlösare och ansvarstagande. Du kommer att arbeta med både tekniska installationer och traditionella anläggningsarbeten. Arbetet är varierande och erbjuder stor frihet under ansvar. Projekten finns i hela Göteborgsområdet.
Arbetsuppgifterna kan inkludera:
Rörläggning och schaktarbeten
Grundläggning, VA, avlopp och finplanering.
Vi jobbar i team där samarbete och flexibilitet är nyckeln till framgång.
Vem är du?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som rörläggare eller anläggare i projekt, och som trivs med att lösa praktiska problem. För att lyckas i rollen behöver du:
Tala och förstå svenska obehindrat
Vara social och trivas i team
Vara lösningsorienterad, flexibel och nyfiken på att lära dig nytt
Välkommen in med din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Malin.Blomqvist@prowork.se Omfattning
