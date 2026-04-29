Anläggare Norra Stockholm
2026-04-29
Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
Utföra mark- och anläggningsarbeten enligt ritning och instruktion
Säkerställa att arbetet följer gällande säkerhetskrav och rutiner
Bidra till att projekt levereras enligt tidsplan och kvalitetsmål
Hantera verktyg, material och maskiner på ett ansvarsfullt sätt
Samarbeta tätt med arbetsledning, maskinförare och övriga teamet
Exempel på arbetsmoment
Schaktning, fyllning och packning
VA-arbeten, dagvatten och dränering
Sättning av kantsten, plattor och andra ytskikt
Förberedelse inför asfalt, grus och grönytor
Höjd- och lägeskontroller med laser/mätinstrument
Enklare maskinarbeten (vid behörighet)
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet av anläggningsarbete
Kan läsa och arbeta efter ritningar
Innehar B-körkort
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs i team och bidrar till en god arbetsmiljö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: Niclas.sorensen@dailycrew.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anläggare Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Daily Crew AB
(org.nr 559495-1617)
190 60 STOCKHOLM-ARLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9883752