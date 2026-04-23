Anläggare inom VA
Prowork Bemanning AB / Anläggningsarbetarjobb / Markaryd Visa alla anläggningsarbetarjobb i Markaryd
2026-04-23
, Osby
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Perstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Markaryd
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Älmhult
, Klippan
eller i hela Sverige
Prowork är ett auktoriserat kompetensföretag som grundades 2013. Vi erbjuder bemannings, interims och rekryteringslösningar inom samhällsbyggnad, fastighet, industri och teknik. Vi har en gedigen erfarenhet och vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt kompetens på rätt plats! Kunskap om branscherna vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Just nu söker vi på Prowork Kompetens duktiga anläggningsarbetare till spännande projekt inom VA i Halmstad.
Är du en driven och noggrann anläggningsarbetare med erfarenhet av VA? Vill du bli en del av ett väletablerat och växande företag som erbjuder utveckling? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig! Om tjänsten
I rollen kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom mark och anläggning, med särskilt fokus på VA-projekt. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat rörläggning, schakt och övrigt förekommande markarbete. Arbetet är både praktiskt och självständigt, där du tillsammans med ett erfaret team bidrar till att skapa kvalitetssäkra lösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Schaktning och förberedelse av mark
Rörläggning för vatten och avlopp
Montering av brunnar, ventiler och kopplingar
Ritningsläsning och arbete efter tekniska handlingar
Återställning av mark och ytskikt
Säkerställa att arbetet följer gällande krav och standarder
Vi söker dig som har:
Minst 2-3 års erfarenhet av VA-arbete
God vana av rörläggning och schakt
Förmåga att läsa och förstå ritningar
B-körkort
Yrkesbevis eller motsvarande dokumenterad erfarenhet
Meriterande:
Yrkesbevis för anläggning eller rörläggning
Arbete på väg, Heta Arbeten eller andra relevanta certifikat
Svetscertifikat eller erfarenhet av svetsning
Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9873027