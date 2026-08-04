Anläggare
LBF Bygg AB / Anläggningsarbetarjobb / Sigtuna Visa alla anläggningsarbetarjobb i Sigtuna
2026-08-04
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Anläggningsarbetare
LBF är ett expansivt företag inom Bygg och Anläggning med en ledning som har över 30 års erfarenhet i branschen. Nu lägger vi i en extra växel och förstärker vår organisation ytterligare.
Vi har flera ramavtal och samarbetar med starka och etablerade beställare. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en varierad och utvecklande miljö med spännande projekt och utmaningar.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Vi söker nu både en erfaren Anläggningsarbetare för omgående anställning.
Arbetsuppgifterna består av olika typer av mark- och anläggningsarbeten. Som anläggningsarbetare hos oss behöver du vara flexibel.
Hos oss blir du en del av ett redan fungerande och sammansvetsat team.
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet av anläggningsarbete
Är lösningsorienterad och ansvarstagande
Har god samarbetsförmåga
Är stresstålig och har god fysik
Behärskar svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Vi erbjuder:
En stabil arbetsgivare med starka beställare och ramavtal
Möjlighet att bli en del av ett välfungerande team
Långsiktiga projekt och goda utvecklingsmöjligheter
En varierad och stimulerande arbetsmiljö
Arbete i ett växande företag med korta beslutsvägar
LBF arbetar främst på norra sidan av Storstockholm och utgår från Arlanda Stad.
Välkommen med din ansökan – vi rekryterar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
via mail
E-post: jobb@lbf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anläggare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LBF Bygg AB
(org.nr 556698-9546)
Arlandastad, Generatorgatan 21 C (visa karta
)
195 60 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lbf Bygg AB Jobbnummer
10020539