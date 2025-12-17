Anläggare
2025-12-17
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Som anläggare hos oss blir du en viktig del ned att utveckla och förbättra Varbergs offentliga miljöer. Tillsammans med dina arbetskamrater arbetar du utomhus och får vara med och forma framtidens Varberg.
Du kommer bland annat att arbeta med:
* Schaktning, dräningering, VA och grundläggning
* Stensättning, kantsten, plattläggning
* Anläggning av gång- och cykelvägar
* Underhåll och förbättring av kommunens parker, torg och allmänna platser
* Hantering och skötsel av maskiner och verktyg
* medverka i planering och genomförande av projekt tillsammans med kollegor
* Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhets- och kvalitetskravKvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom anläggningsarbete på gymnasienivå eller motsvarande praktisk bakgrund. Du är ansvarskännande, flexibel och har en god förmåga att samarbeta med andra. Rollen kräver att du tar egna initiativ är ansvarstagande och trivs med att arbeta i grupp där du bidrar till ett positivt och effektivt arbetsklimat.
För tjänsten är körkort B ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har rätt inställning, engagemang och vilja att utvecklas inom yrket.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295282". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Hamn- och gatuförvaltningen Kontakt
Enhetschef Anläggningsavdelningen
Anders Sivertsson anders.sivertsson@varberg.se 0723-83 16 88 Jobbnummer
9648408