2025-11-04
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Gatuenheten är en del av Teknik- och stadsmiljö. Tillsammans skapar vi en meningsfull och varierande arbetsdag i en viktig samhällsfunktion. Vi skapar vackra miljöer som är tillgängliga för alla i staden där du gör skillnad med din yrkeskompetens och yrkesstolthet.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Gatuenheten är en del av Teknik- och stadsmiljö, och vi söker nu en engagerad medarbetare. Tillsammans med ett dedikerat team kommer du att ansvara för driften och underhållet av kommunens gång-, cykel- och gatunät.
Tillsammans skapar vi en meningsfull och varierande arbetsdag i en viktig samhällsfunktion. Ditt arbete innebär att du arbetar självständigt och i grupp. Tillsammans tar vi ansvar för att arbeta effektivt och leverera ett bra resultat.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
* Drift och underhåll av allmän platsmark, såsom gator, cykelbanor och torgytor.
* Mindre anläggningsjobb och reparationer, exempelvis plattomläggning, schaktarbete och skyltarbeten.
* Halk- och snöskottning för att säkerställa framkomlighet.
* Kundkontakt som en central del av det dagliga arbetet, där du möter invånare och skapar en positiv dialog.
* Samarbeta med olika personer och områden inom avdelningens uppdrag.
* Olika typer av maskinkörning
Anställningsvillkor:
* Heltidsanställning förlagd på dagtid.
* 6 månaders provanställning tillämpas.
* Viss helgtjänstgöring kan förekomma.
* Beredskap kan ingå som en del av tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter eller en relevant utbildning.
* Trivs med att arbeta utomhus och kan hantera fysiskt krävande arbete.
* Är serviceinriktad och har god kommunikationsförmåga i mötet med invånare.
* B-körkort
* Erfarenhet och/eller relevant utbildning
* Förstådd på svenska, både tal och skrift
Meriterande:
* Motorsågskörkort
* C-körkort med YKB
* BE-körkort
* Intyg/förarbevis av hjullastare, grävmaskin och truck
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
