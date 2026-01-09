Andrestyrman till Finnlines i Malmö
2026-01-09
Om jobbet
Finnlines är ett ledande färjerederi som under en tid varit inne i ett expansivt skede. Vi erbjuder effektiva transportlösningar på Östersjön, och är stolta över vår höga nivå då det gäller säkerhet, hållbarhet och kundservice.
Vi söker nu andrestyrmän till våra fartyg som ska ingå i vårt kunniga team ombord. I rollen kommer du att arbeta i en dynamisk och utvecklande miljö där säkerhet, effektivitet och kvalitet är centralt.
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning och certifikat enligt STCW-konventionen förenligt med tjänsten.
Känner dig trygg i rollen som andrestyrman.
Är ansvarstagande, noggrann och har ett lösnings orienterat arbetssätt.
Kan initiera och driva processer om nödvändigt, är nyfiken och kan engagera.
Kommunicerar flytande på svenska, engelska, både muntligt och skriftligt.
Vi erbjuder:
En stimulerande och utvecklande arbetsmiljö inom ett expansivt rederi.
Möjligheten att vara en del av ett professionellt och engagerat team.
Goda förmåner och trygg anställning med möjlighet till långsiktig karriärutveckling.
En arbetsmiljö som värnar om säkerhet, hållbarhet och teamkänsla.
Du ansöker via länken och Finnlines är en arbetsgivare som värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från alla kvalificerade individer.
Bli en del av vår resa på Östersjön och bygg en framtid med Finnlines!
Vi ser fram emot din ansökan!
Behörighetskraven för tjänsten hittar du på:www.transportstyrelsen.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
