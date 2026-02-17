Andrekock till gårdens lunchrestaurang
2026-02-17
Vi söker en andrekock till vårt kök som serverar luncher tillagade på grönsaker och kött från vår egen verksamhet. Är du en engagerad människa som vill jobba med småskaligt mathantverk och gårdens egna och lokala råvaror? Är du är kreativ, öppen och kan jobba självständigt? Här jobbar du i ett team där bagaren, kocken och kafébiträdet har ett nära och kul samarbete.
Vi serverar varma luncher och fika fyra dagar i veckan, från maj till oktober.
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Via epost
E-post: info@andebolsgard.se
