Andrekock till gårdens lunchrestaurang

Molitor, Katarina / Kockjobb / Katrineholm
2026-02-17


Vi söker en andrekock till vårt kök som serverar luncher tillagade på grönsaker och kött från vår egen verksamhet. Är du en engagerad människa som vill jobba med småskaligt mathantverk och gårdens egna och lokala råvaror? Är du är kreativ, öppen och kan jobba självständigt? Här jobbar du i ett team där bagaren, kocken och kafébiträdet har ett nära och kul samarbete.
Vi serverar varma luncher och fika fyra dagar i veckan, från maj till oktober.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Via epost
E-post: info@andebolsgard.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Andrekock".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Molitor, Katarina
Ändebols Gård (visa karta)
642 97  BETTNA

Arbetsplats
Molitor Katarina

Jobbnummer
9748740

