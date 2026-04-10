Anbudsingenjör
2026-04-10
Är du den nya medlemmen i vårat kalkylteam?
Är du redo för en ny utmaning? Har du ett intresse för byggbranschen och vill arbeta i en lösningsorienterad miljö där affärer möter teknik? Då är detta jobbet för dig!
Om rollen
Som Anbudsingenjör hos oss spelar du en nyckelroll i att identifiera affärsmöjligheter, utforma konkurrenskraftiga anbud och skapa tekniska lösningar som möter kundernas behov. Du arbetar nära både kunder, leverantörer och interna projektteam för att lägga grunden till våra framtida projekt.
Tjänsten utgår från vårt kontor i Älta, Stockholm och kan inkludera resor inom Sverige i samband med kundmöten och projektgenomgångar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Kontakta leverantörer och inhämta enhetspriser
Bemöta kunder och aktivt driva nya affärsmöjligheter
Ta fram och följa upp generella projektplaner.
Granska och tolka 2D- och 3D-ritningar.
Utveckla och presentera lösningsförslag.
Mängda material och skapa kalkyler för anbud.
Följa upp och analysera tidigare kalkyler och anbud för att optimera framtida offerter.
Ta fram ritningar och tekniska underlag i Revit och Solidworks
Vi söker dig med:
Ingenjörsexamen eller byggteknisk utbildning.
Ritkunskap i programmen Revit och Solidworks
God analytisk förmåga och noggrannhet i ditt arbete.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Flexibilitet och förmåga att prioritera rätt i stunden.
Goda kunskaper i Svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet, ditt engagemang och din samarbetsförmåga.
Det här erbjuder vi dig:
En inspirerande arbetsmiljö i nybyggda lokaler, med eget kontor.
Tillgång till padelbana och gym i fastigheten.
Stora möjligheter till personlig och professionell utveckling - hos oss är det bara du som sätter gränserna.
ITP Tjänstepension via Collectum.
Friskvårdsbidrag på 3 000 SEK per kalenderår.
Arbetstidsförkortning - den lagstadgade semestern kompletteras med ytterligare 6 dagars ledighet per år. Publiceringsdatum 2026-04-10
LW Sverige AB befinner sig i en spännande tillväxtfas med flera intressanta projekt runt om i Sverige, inklusive Stockholm, Göteborg och andra delar av landet. Vi söker därför fler engagerade medarbetare som vill vara med på vår resa!
Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av tak- och fasadlösningar - eller som vi själva säger: klimatskal. Läs gärna mer på vår hemsida https://lwab.se/
där du kan se vilken typ av projekt vi arbetar med.
Hos oss får du en stimulerande arbetsplats präglad av samarbete, driv och eget ansvar.
Låter det intressant? Ansök idag och bli en del av vårt engagerade team! Vi ser fram emot att höra från dig.
Sista dag att ansöka är 2026-10-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lw Sverige AB
138 40 ÄLTA
