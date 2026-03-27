Analytiker- Geografiskt informationssystem (GIS)
Statens Energimyndighet / Administratörsjobb / Eskilstuna Visa alla administratörsjobb i Eskilstuna
2026-03-27
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Energimyndighet i Eskilstuna
, Västerås
, Arboga
, Enköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av GIS och vill bidra till Sveriges elektrifiering? Nu söker Energimyndigheten en GIS-analytiker som vill stödja samhälls- och energiplaneringen. Tjänsten tillhör enheten energiplaneringsenheten. Sök tjänsten idag och bli en del av vårt team!
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter - uppdatera, analysera och utvärdera GIS-underlag
Som GIS-analytiker tillhör du energiplaneringsenheten. Enhetens huvudsakliga uppgift är att möjliggöra för elektrifiering genom att den regionala och kommunala samhällsplaneringen är framåtriktad med avseende på energi. I rollen som GIS-analytiker bidrar du till att ta fram relevanta GIS-underlag och stödjer arbeten i olika samhälls- och energiplaneringsprocesser. Arbetsuppgifterna innefattar att uppdatera ytor för myndighetens riksintresseanspråk samt säkerställer att myndighetens geografiska underlag följer krav och standarder enligt INSPIRE-direktivet.
Du ansvarar för och deltar i analys och utvärdering av GIS-underlag, bland annat kopplat till energiplaneringsprojekt. Du hanterar frågor som rör GIS och informationssäkerhet och följer utvecklingen inom området för att säkerställa att myndighetens arbetssätt är aktuella och korrekta.
I rollen kommer du även att bistå internt på myndigheten med underlag och analyser och stöttar vid granskning av översiktsplaner och energiplaner. Rollen innefattar även att vara kontaktperson gentemot Lantmäteriet i arbetet med nationella specifikationer för riksintressen.
Vi söker dig som har en kandidatexamen inom område vi bedömer relevant samt utbildning inom GIS. Du har erfarenhet av att arbeta med rumsliga analyser med geodata och är van vid att utveckla och administrera webbkartor samt att arbeta med administration och förvaltning av geodata.
Du behöver kommunicera väl i tal och skrift på både svenska och engelska samt ha goda kunskaper i moderna IT- system och program. För rollen krävs att du har mycket god kompetens i ArcGIS Pro samt erfarenhet av andra ESRI-applikationer, exempelvis Data Interoperability, StoryMaps eller WebEditor.
Meriterande:
• Utbildning inom samhällsbyggnad, samhällsplanering eller energisystem
• Erfarenhet av administration och förvaltning av geodata
• Dokumenterad arbetslivserfarenhet av GIS inom offentlig verksamhet eller statlig myndighet
• Erfarenhet av visualisering av komplexa geografiska data
• Erfarenhet av att arbeta i flera GIS-programvaror, exempelvis ESRI och QGIS
• Kunskaper i Python, SQL eller FME
• Erfarenhet av att arbeta med modeller och maskininlärning inom GISDina personliga egenskaper
Vi lägger stor viktigt vid personliga egenskaper. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en strukturerad person som planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har förmåga att sätta realistiska tidsramar och hålla dem genom hela processen. Du har en mycket god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till ett öppet och stödjande arbetsklimat.
Du är serviceinriktad och har lätt för att förstå verksamhetens och kollegornas behov, samtidigt som du behåller ett professionellt och lösningsorienterat förhållningssätt. Vidare är du uthållig och arbetar målmedvetet, även när uppgifterna kräver tålamod och långsiktighet. Vi ser emot att träffa dig med driv, engagemang och intresse för tjänsten!
Om oss
Enhetens huvudsakliga uppgift är att möjliggöra elektrifiering genom att den regionala och kommunala samhällsplaneringen är framåtriktad och tar höjd för framtidens energibehov. Målet är att kunna möjliggöra mark för mer elinfrastruktur. Arbetet handlar om att via vår kunskap och finansiering stärka kapaciteten för energiplanering i de kommunala och regional organisationerna. Arbetet har betydande inslag av närvaro ute i landet så att vårt stöd kan anpassas efter de olika regionala förutsättningarna.
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta i ett öppet och kreativt klimat där du kan utveckla din kompetens och bidra till samhällsnytta. Här finns goda möjligheter till lärande, variation och utveckling - samtidigt som du får förutsättningar att skapa en hållbar balans mellan arbete och privatliv.
Tjänsten är placerad i våra moderna lokaler i centrala Eskilstuna, nära reseförbindelser till Stockholm, Västerås och andra närliggande städer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och erbjuder flexibla arbetstider samt möjlighet till distansarbete.
Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna Jobba på Energimyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänster inom Energimyndigheten kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering i myndigheten.
Skicka in din ansökan med CV på svenska senast den 16 april 2026. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Tester och arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen.
Om du av någon anledning skickar in din ansökan på annat sätt än via vår hemsida, vänligen märk den med diarienummer 2026-004297 . Vi arbetar aktivt för att främja mångfald och motverka diskriminering, och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Har du skyddade personuppgifter? Kontakta oss på HR så hjälper vi dig att skicka in din ansökan på ett säkert sätt. Observera att din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Fredrik Svartengren på telefon 016 544 22 97 eller rekryteringskonsult från Poolia, Maria Widell-Vuopio 070 202 27 05.
Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656.
Välkommen med din ansökan!
Fast månadslön Friskvårdsbidrag
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Energimyndighet
http://www.energimyndigheten.se/
Energimyndigheten
9823774