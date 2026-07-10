Analytiker till Näringslivsavdelningen
Södertälje kommun / Organisationsutvecklarjobb / Södertälje Visa alla organisationsutvecklarjobb i Södertälje
2026-07-10
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Var med och utveckla framtidens företagsklimat i Södertälje!
Vill du använda analys, statistik och data för att göra verklig skillnad?
Södertälje befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Med ett av Sveriges starkaste industrikluster, världsledande företag och en ny näringslivspolicy arbetar vi målmedvetet för att skapa ett ännu bättre företagsklimat och fler hållbara etableringar. Nu söker vi en analytiker som vill omsätta data till insikter och bidra till bättre beslut, effektivare arbetssätt och ett starkare näringsliv. Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Näringslivsavdelningen arbetar för att skapa goda förutsättningar för företag att etablera sig, växa och utvecklas i Södertälje. Vårt arbete omfattar tre strategiska områden:
Dialog, kommunikation och service
Kompetensförsörjning till näringslivet
Företagsutveckling
Som analytiker blir du en nyckelperson i avdelningens utvecklingsarbete. Du ansvarar för att samla in, analysera och presentera data som stärker både avdelningens strategiska arbete och kommunens beslutsfattande.
Du kommer att arbeta nära näringslivsstrateger, kommunledning och andra verksamheter och bidra med analyser som skapar värde både internt och externt. Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
analysera och visualisera data kopplad till företagsklimat, etableringar och arbetsmarknad
följa och analysera resultat från Svenskt Näringslivs företagsklimatsundersökning samt SKR:s och SBA:s Insikt-mätningar
ta fram beslutsunderlag, rapporter och presentationer för ledning, politiker och externa intressenter
bidra med statistik och analyser i etableringsärenden och investeringsprojekt
utveckla nya metoder för dataanalys och uppföljning
identifiera trender och omvärldsfaktorer som påverkar näringslivets utveckling
delta i arbetet med NKI-rådet och bidra till kommunens utveckling inom service och företagsklimat
bidra i Näringslivsavdelningens övriga utvecklingsarbete.
Vi ser gärna att du är nyfiken på hur AI och digitala verktyg kan användas för att utveckla analysarbete och skapa nya arbetssätt.
Vi söker dig som
Du drivs av att omvandla komplex information till tydliga beslutsunderlag. Du kombinerar ett analytiskt arbetssätt med god kommunikativ förmåga och tycker om att samarbeta med människor från olika verksamheter. Kvalifikationer
relevant akademisk utbildning inom exempelvis nationalekonomi, statistik, företagsekonomi, samhällsvetenskap, dataanalys eller annan utbildning eller erfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdig
erfarenhet av kvalificerat analys- eller utredningsarbete
mycket god förmåga att analysera och presentera statistik och data
mycket goda kunskaper i Excel samt vana att arbeta i Office-paketet
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Meriter
erfarenhet av analys kopplad till näringslivsutveckling
erfarenhet av arbete i offentlig sektor eller kommunal verksamhet
erfarenhet av företagsklimat, NKI eller Insikt-mätningar
erfarenhet av BI-verktyg eller visualisering av data (exempelvis Power BI)
erfarenhet av att använda AI som stöd i analys- och utvecklingsarbete
Erfarenhet av etableringsfrågor och regional utveckling. Som person är du:
analytisk och strukturerad
nyfiken och utvecklingsorienterad
pedagogisk och kommunikativ
prestigelös och samarbetsinriktad
initiativtagande och självgående
skicklig på att se samband och omsätta data till praktiska rekommendationer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du möjlighet att arbeta med frågor som har stor betydelse för Södertäljes utveckling. Dina analyser kommer att ligga till grund för strategiska beslut som stärker företagsklimatet, bidrar till fler etableringar och skapar förutsättningar för hållbar tillväxt.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete med engagerade kollegor, nära samarbete med kommunens verksamheter och näringsliv samt möjlighet att påverka hur data och analys används i framtidens kommun.
Vi sitter i moderna lokaler i Stadshuset, precis intill Södertälje centrum med mycket goda kommunikationer.
Som medarbetare i Södertälje kommun får du bland annat trygga anställningsvillkor, generöst friskvårdsbidrag, kompetensutveckling och möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra lediga dagar. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss! Övrig information
From den 3/8 finns chefen på plats och kan besvara eventuella frågor.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Jobbnummer
9999773