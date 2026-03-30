Analytiker till Gränspolisenhetens kansli
Arbetsplatsbeskrivning
Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Gränspolisenheten är en regional enhet vid region Stockholm som arbetar med gränskontroller, inre utlänningskontroller, verkställigheter av beslut om avvisning och utvisning, spaning och utredning avseende människosmuggling, brott mot utlänningslagen samt gränsöverskridande internationell organiserad brottslighet inom Stockholms län och Gotland. Gränspolisenheten har det regionala ansvaret för internationella kontakter vad gäller bland annat gränspolisfrågor, underrättelser och efterlysningar.
Gränspolisenhetens kansli verkar som navet på enheten. I uppdraget ingår bland annat planering, koordinering, förvaltning, verksamhetsuppföljning och samordning av aktuella sakfrågor. Kansliet arbetar även nära enhetsledningen för att planera och koordinera dess arbete.Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
Som analytiker kommer du vara en del av en arbetsgrupp där du tillsammans med dina kollegor systematiskt och strukturerat samla in data och information för att sammanställa beslutsunderlag och presentera för ledningsgruppen och den operativa verksamheten.
Några av arbetsuppgifterna är:
Identifiera trender och modus kopplat till resande till och från region Stockholm, ta fram situationsbilder, riskanalyser och omvärldsbevakning.
Bidra till att utveckla och sprida stöd till den operativa verksamheten vid Gränspolisenheten.
Representera Gränspolisenheten i olika forum som rör verksamhetsområdet, såväl internt som externt.
Nära samarbete med ledningen på enheten.
Sårbarhetsanalyser, samlar systematiskt och strukturerat in data och information och presenterar analysen. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
En akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som arbetsgivaren bedömer jämförbar.
Minst 1 års, arbetslivserfarenhet av analytiska arbetsuppgifter så som att samla in data och information och samanställda dessa som arbetsgivaren bedömer relevant.
God vana och erfarenhet av arbete i Microsoft Officepaketen, framförallt Excel.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift.
Svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du även har:
Arbetslivserfarenhet av risk- och sårbarhetsanalyser som arbetsgivaren bedömer relevant.
Arbetslivserfarenhet av internationell verksamhet som bedöms relevant.
Erfarenhet av att skapa och presentera beredning för ledningsgrupp.
Erfarenhet av omvärldsbevakning från arbetslivet.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har en analytisk förmåga och trivs med att analysera information och se sammanband. Som analytiker på Gränspolisenheten kommer du vara en del av en arbetsgrupp, där ni samarbetar tillsammans för att nå gemensamma uppsatta mål. Du driver själv dina arbetsuppgifter framåt och gör det på ett strukturerat och noggrant sätt. Dina arbetsuppgifter håller en hög kvalité och du är observant för att undvika avvikelser. Du har en vana av att genomföra presentationer och anpassa ditt budskap efter målgrupp, såväl muntligt som skriftligt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga företrädare
SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen nås via 114 14
Övrig information
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetstid: Flexibel arbetstid
Funktion: Analytiker
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan.
Har du en akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som är relevant? Om akademisk utbildning, vänligen bifoga utbildningsbevis i din ansökan. Om du har annan erfarenhet, förklara vad du har arbetat med som är relevant.
Hur många års erfarenhet har du av analytiska arbetsuppgifter så som att samla in data och information och samanställda? Vad har det varit för data du samlat in? Hur har du sammanställt det? Vilka analyser har du dragit?
Har du god vana och erfarenhet av arbete i Microsoft Officepaketen, framförallt Excel? Hur har du tidigare arbetat med Officepaketet?
Har du mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift?
Har du svenskt medborgarskap?
Har du arbetslivserfarenhet av risk- och sårbarhetsanalyser? Vad för analyser har det varit?
Har du arbetslivserfarenhet av internationell verksamhet? Vad har det varit för internationell verksamhet?
Har du erfarenhet av att skapa och presentera beredning för ledningsgrupp?
Har du erfarenhet av omvärldsbevakning? Vad har det varit för omvärldsbevakning? Vad har du gjort med informationen?
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Välkommen med din ansökan i form av CV och svar på urvalsfrågor via e-post till jobb.stockholm@polisen.se
senast den 2026-04-13. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A174.191/2026 i mailets ärendemening.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
