Analytiker på enheten för lägesbild och underrättelse
Myndigheten för civilt försvar / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten för civilt försvar i Stockholm
, Solna
, Karlstad
, Kramfors
eller i hela Sverige
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vi gör Sverige redo.
Vill du vara vår nästa kollega?
Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling sätter Myndigheten för civilt försvars arbete i en historiskt viktig kontext. Utvecklingen av Sveriges civila försvar och krisberedskap drivs framåt i ett högt tempo med Myndigheten för civilt försvar som sammanhållande nav. Avdelningen för Operativ planering och hantering spelar en viktig roll i denna utveckling och avdelningens arbete präglas starkt av att vidareutveckla arbetssätt för att möta de krav som omvärldsutvecklingen ställer.
För att kunna fatta ändamålsenliga beslut, vid kriser och ytterst i krig, är det centralt att ha en uppdaterad lägesbild och bedömningar av hur olika risker och sårbarheter påverkar samhället. Beslutsfattare behöver kvalitativa och relevanta analyser som beslutsunderlag för inriktning och samordning av Sveriges civila beredskapssystem - analyser som Enheten för lägesbild och underrättelse har i uppdrag att leverera.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som analytiker på enheten för lägesbild och underrättelse är du generalist. Du ansvarar för att följa händelseutvecklingar inom ett eller flera bevakningsområden, men måste också ha förmåga att skifta fokus med kort varsel. Du behöver därför snabbt och systematiskt ha förmåga att ta dig an nya analysområden, samtidigt som du kan arbeta fokuserat med att bevaka en särskild händelseutveckling eller specifikt tema under en tid. Enheten ingår i myndighetens löpande operativa verksamhet och som analytiker förväntas du bidra in i denna med analyser och bedömningar efter behov.
Du kommer arbeta i ett team där ni samarbetar och kan ta olika roller beroende på situation och händelse. Det innebär att du i gruppen kommer att kunna fungera både som sammanhållande och bidragande till olika arbeten.
I din anställning kommer du också få möjlighet att bidra till det förändringsarbete som pågår på myndigheten och inom avdelningen. Det är därför viktigt att du trivs med att arbeta i en miljö där arbetsformer och produkter kontinuerligt utvecklas. Beredskapstjänstgöring ingår i anställningen.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Relevant akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Erfarenhet av analytiskt arbete.
- Erfarenhet och vana av att strukturera komplicerade problem och göra dem begripliga för andra.
- Erfarenhet av att arbeta fokuserat under knappa tidsförhållanden.
- Kunskap om totalförsvaret och svensk krisberedskap.
- Mycket goda kunskaper att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
- Utbildningar inom underrättelsemetodik.
- Erfarenhet av att leda projekt eller arbetsgrupper.
- Arbetat med digitala verktyg för insamling, bearbetning och analys.
- Erfarenhet av arbete med metod- eller processutveckling.
- Erfarenhet av arbete med lägesbilder inom civilt försvar eller krisberedskap.
- Ett brett nätverk inom svensk beredskap.
- Kunskap om Natos civila beredskapsarbete.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/forhallningssatt-for-chefer-och-medarbetare/
Det är också viktigt att du har en god problemlösande analysförmåga och samtidigt har förmåga att se till helheten och det större perspektivet. Vi förutsätter även att du har en hög integritet.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-02-04Om företaget
Enhetens uppgift är att genomföra analyser vid förhöjda risker samt vid nära förestående eller inträffade händelser. Analyserna ska kunna stödja flera målgruppers operativa beslutsfattande. I uppgiften ingår att kontinuerligt upprätthålla kunskap om det civila beredskapssystemets aktuella påfrestning och förmåga samt att analysera och bedöma vilka nationella konsekvenser och spridningseffekter samhällsstörningar kan medföra. Vidare ansvarar enheten för framtagande av nationella samlade lägesbilder samt att bistå i utvecklingen av det civila beredskapssystemet. Enheten ansvarar för att upprätthålla och utveckla C2-funktionen i myndighetens operativa ledningssystem samt tillhandahålla funktionsledare.
Vi erbjuder dig möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. Du kan också ha möjlighet till distansarbete i viss omfattning. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.mcf.se/sv/om-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta tf chef Alexandra Nordlander. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 25 februari 2026 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/16". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984) Arbetsplats
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Jobbnummer
9723223