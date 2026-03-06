Analytiker/Business Controller till City Gross
City Gross Sverige AB / Controllerjobb / Hässleholm Visa alla controllerjobb i Hässleholm
2026-03-06
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos City Gross Sverige AB i Hässleholm
, Kristianstad
, Höör
, Markaryd
, Eslöv
eller i hela Sverige
Älskar du mat och är redo för en karriär där människan står i centrum?
På City Gross handlar allt vi gör om att hjälpa och inspirera våra kunder till en godare vardag. Vårt hjärta klappar lite extra för färskvaror och vi tror på människor. Vi tror vi blir bättre när vi har olika bakgrunder och erfarenheter. Oavsett om du frontar nyskördade grönsaker, styckar en perfekt köttbit, ser till att hyllorna alltid är välfyllda eller att vi har kampanjer som passar våra kunders behov, så är alla här av en enda anledning: att skapa en grym kundupplevelse.
Tjänsten avser: Tillsvidareanställning på 40 timmar i veckan, provanställning tillämpas.
Tillträde: maj 2026 eller enligt överenskommelse.
Placering: City Gross supportkontor i Hässleholm
Rollen som Analytiker/Business Controller
Rollen stödjer olika delar i verksamheten genom proaktiva, datadrivna analyser med fokus på lönsamhet, försäljningsutveckling och affärsstyrning. I din roll bidrar du till tydliga beslutsunderlag för optimering av butiksdrift, kampanjer, prissättning och andra initiativ i syfte att driva kundtillströmning och förbättra sortimentslönsamhet. Det inkluderar också att ingå i olika projekt mellan avdelningar som stärker bolagets förmåga.
Du kommer att ingå i ett team om sju personer inom ekonomi och IT. Placering är på vårt huvudkontor i Hässleholm och du rapporterar till vår CFO.
Vad kommer du göra?
Samla in, kvalitetssäkra och analysera stora mängder data både intern och extern för att identifiera trender, avvikelser och affärsmöjligheter.
Ta fram tydliga rapporter och dashboards som stödjer strategiska och operativa beslut.
Säkerställa att uppföljning och analys sker enligt satta processer och tidsramar.
Rekommendera åtgärder och driva förbättringar som stärker lönsamhet och bruttovinst.
Följa upp effekter av kampanjer, prissättning och sortimentsförändringar.
Kravställa verksamheten för att säkerställa tillgång till korrekt och relevant data.
Kommunicera insikter på ett enkelt, affärsnära sätt till olika nivåer inom bolaget.
Vem är du?
För att lyckas i rollen behöver du ha ett starkt analytiskt fokus, ett strukturerat arbetssätt och ha förmåga att självständigt driva insiktsarbete. Du kan förmedla information på ett tydligt och begripligt sätt samt bygger förtroende genom närvaro, affärsförståelse och en tydlig koppling mellan analys och affärsresultat. Vidare är du noggrann och ansvarstagande med ett öga för detaljer och fokus på att hitta mönster och trender.
Vi tror att du:
Har relevant högskoleutbildning inom ekonomi, statistik, dataanalys, företagsekonomi eller liknande.
Minst 3 års erfarenhet från en liknande roll som inkluderar analys, statistik, controlling eller liknande. Det är meriterande om du har erfarenhet från dagligvaruhandeln/retail, gärna med en bakgrund i dataanalys, försäljningsprognoser eller lagerhantering.
Har god systemkunskap och erfarenhet av att arbeta med analysverktyg så som Excel, Power BI, eller andra datahanterings- och visualiseringsprogram.
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Maria Sonesson, 0722043565. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-03-31. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer. Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare City Gross Sverige AB
(org.nr 556597-2451)
Industrigatan 22 (visa karta
)
281 43 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Hässleholm City Gross Supportkontor Jobbnummer
9783186