Analytics engineer
Vill du bidra till att lösa en av vår tids största samhällsutmaningar? Trivs du i en miljö som präglas av handlingskraft och samhällsengagemang?
Utbetalningsmyndigheten är en innovativ myndighet under utveckling. Genom att jobba hos oss får du vara med och forma en verksamhet som upptäcker, förhindrar och förebygger felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott. Vi erbjuder en arbetsplats där du får stort ansvar och mandat att påverka. Hos oss gör din kompetens och ditt engagemang skillnad.
Ansvar och arbetsuppgifter
Inom Utbetalningsmyndigheten är arbete med data och analys centralt. Nu söker vi dig som vill bidra till arbetet med dataintag och dataanalys.
I rollen som analytics engineer kommer du att arbeta med utveckling av it-lösningar inom myndigheten med fokus på datahantering, datalagring och dataanalys. Du kommer arbeta i ett tvärfunktionellt utvecklingsteam och samarbeta med olika roller såsom data analysts, data scientists och data engineers. I rollen är det huvudsakliga målet att utveckla lösningar för datahantering och modellutveckling med direkt verksamhetsvärde. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och effektivisera våra utvecklingsmiljöer samt utforma interna standarder kring kod och livscykelhantering.
Rollen som analytics engineer är placerad på avdelningen data och utveckling.
Vi söker dig som har
• Relevant akademisk utbildning
• Minst tre års aktuell arbetslivserfarenhet av att arbeta med utveckling i Python kopplat till modellutveckling och utveckling av analysflöden
• Minst tre års arbetslivserfarenhet av att bygga och underhålla data pipelines i olika miljöer
• Relevant erfarenhet av arbete med datastrukturer, algoritmer och principer för mjukvaruutveckling
• Relevant erfarenhet av arbete i SQL och med komplexa datamängder
• Arbetslivserfarenhet av öppna källkodslösningar
• DevOps/MLOps-erfarenhet och vana av kodhantering i GIT och tillhörande arbetsflöden
• God förmåga att kommunicera på svenska
Det är meriterande om du även har
• Erfarenhet av Linux
• Erfarenhet av arbete med on-premises system
• Erfarenhet av containerbaserade lösningar
Efterfrågade förmågor och färdigheter
For att trivas och lyckas i rollen som analytics engineer är du en strukturerad problemlösare som har en god samarbetsförmåga. Du är mål- och resultatorienterad och har även god initiativförmåga.
Tjänstgöringsorten är i Stockholm. Myndigheten finns i moderna lokaler i närheten av Gullmarsplan. Säkerhetsprövning kan bli aktuellt. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Sex månaders provanställning kan bli aktuellt.
Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö och balans mellan jobb och fritid. Vi erbjuder många förmåner för dig som anställd.
Förmåner
I denna rekrytering söker du med ditt CV. Istället för att bifoga ett personligt brev vill vi att du svarar på några frågor kring din kompetens kopplat till jobbet. Vi ber dig svara utförligt på dessa frågor. Arbetsprov kan bli aktuellt i urvalsprocessen. Utbetalningsmyndigheten arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta avdelningschef Niclas Cederberg på telefon 010-572 75 76.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Kontaktpersoner för de fackliga organisationerna är Anna Frängsmyr (Saco-S) 010-572 75 78 och Michael Ohlsson (ST) 010-572 75 12. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utbetalningsmyndigheten
(org.nr 202100-7071), https://ubm.se/jobba-hos-oss
