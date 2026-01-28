Ämneslärare i spanska till högstadiet
2026-01-28
Vi söker nu en legitimerad ämneslärare i spanska till ett uppdrag inom kommunal skolverksamhet i Jämtlands län. Du undervisar elever på högstadiet och skapar engagemang och struktur i språkundervisningen.
Ditt uppdrag
Undervisa i spanska på högstadiet (ca 100 %)
Planera, genomföra och följa upp undervisningen enligt läroplan
Arbeta med bedömning, dokumentation och uppföljning av elevernas kunskapsutveckling
Samarbeta med kollegor och elevhälsa
Bidra till en trygg och strukturerad skolmiljö
Vi söker dig som
Måste-krav
Är legitimerad ämneslärare i spanska
Har minst 2 års dokumenterad erfarenhet av undervisning i spanska för årskurs 6-9
Kan uppvisa giltigt utdrag ur belastningsregistret
Innehar körkort
Meriterande
Erfarenhet av arbete i kommunal högstadieskola
Vana av att arbeta i digitala skolsystem och administrativa verktyg
Omfattning
Heltid, vardagar dagtid.
Arbetsplatsen är en högstadieskola inom kommun i Jämtlands län.
Uppdragsperiod
1 februari 2026 - 30 juni 2026.
Möjlighet till förlängning kan förekomma.
Om Talangbron
Vi är specialister på att hitta talanger som passar, både i kompetens och arbetssätt. Genom att matcha rätt person med rätt arbetsgivare skapar vi långsiktiga och givande samarbeten där alla utvecklas.
Med oss får du en trygg, flexibel lösning som stöttar dig och dina karriärmål.
Redo för nästa steg?
Låter det som något för dig? Sök redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
