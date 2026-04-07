Åmini söker Grundlärare i Fritidshem
Samhällsföreningen Åminne Gille / Pedagogjobb / Värnamo Visa alla pedagogjobb i Värnamo
2026-04-07
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Samhällsföreningen Åminne Gille i Värnamo
Nu har du chans att bli en del av vårt kreativa och professionella arbetslag på Åmini förskola och fritidshem!
Vi söker dig som har legitimation med behörighet att arbeta på fritidshemmet och som vill vara med att utveckla och påverka i en liten verksamhet där det är nära till beslut. Förskolan har tre avdelningar och den fjärde är vårt fritidshem.
Om arbetsplatsen
På Åmini är vi måna om att alla ska må bra och trivas och det innebär att vi har goda möjligheter att variera arbetsuppgifter och grupperingar. Våra ledord är bland annat lek, lärande, trygghet, glädje, inflytande, delaktighet och respekt. Möjligheten att arbeta åldersblandat ses som en pedagogisk tanke där barn och elever i olika åldrar kan leka, lära och umgås tillsammans.
Vi söker dig som ser variationen hos alla barn och elever som en tillgång. Du är intresserad och nyfiken på varje elevs lärande och utveckling och tycker om att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har ett stort engagemang, lust och vilja att arbeta i team där alla kan dela på och fördela ansvar i arbetslaget samtidigt som du kan ta ansvar för och leda verksamheten framåt i enlighet med fritidshemmets styrdokument.
Arbetet på Åmini förskola och fritidshem innebär att du arbetar i arbetslag tillsammans med förskollärare och barnskötare på förskolan. Undervisningen på Åmini utgår från en helhetssyn på barnens/elevernas utveckling och ser lek, kreativitet och påhittighet som viktiga ingredienser i verksamhetens undervisning för att gynna och utveckla alla individers lärande oavsett ålder. Publiceringsdatum2026-04-07Om företaget
Åmini är en fristående förskola och fritidshem som drivs av samhällsföreningen Åminne Gille. Styrelsen är angelägen om att Åmini ska hålla hög kvalité och vara en attraktiv arbetsgivare. Vi är lyhörda för verksamhetens behov och har korta beslutsvägar.
Åminne ligger 6 km söder om Värnamo utmed Vidösterns västra sida. Verksamheten bedrivs i Åminne gamla skolbyggnad och till detta har vi en stor och härlig utemiljö som bjuder in till olika lekar och aktiviteter, plus närhet till naturen som vi gärna besöker. Eleverna åker skolskjuts till och från Mossleskolan som är belägen i Värnamo tätort.
Ett etablerat samarbete finns gällande erfarenhetsutbyte och fortbildning med andra fristående förskole-och fritidshemsverksamheter i Värnamo.
Om anställningen
Du har legitimation med behörighet att undervisa i fritidshemmet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och önskar att du lämnar CV och ett personligt brev som berättar om ditt sätt att arbeta och som beskriver hur du ser på fritidshemmets verksamhet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Tjänstgöringsgrad 25 %.
Tillträdesdag
3 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 1/5. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer så tveka inte att höra av dig så snart som möjligt!
Skicka din ansökan till: sanna@a-mini.se
Sanna Danielsson, rektor, sanna@a-mini.se
Anna Rönnäng, Facklig representant, anna@a-mini.se
David Jensen, representant i styrelsen, aminnegille@gmail.com
E-post: sanna@a-mini.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Samhällsföreningen Åminne Gille
Bruksvägen 43 (visa karta
)
331 91 VÄRNAMO Arbetsplats
Å-Mini Förskola Och Fritidshem Jobbnummer
9840659