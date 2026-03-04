Ambulerande måltidsbiträde - Måltidsservice
2026-03-04
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, trygghet och hållbarhet samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Söker du ett omväxlande arbete? I tjänsten som ambulerande måltidsbiträde får du ett roligt och varierande uppdrag med hela Måltidsservice som din arbetsplats. Varmt välkommen med din ansökan!
Måltidsservice är en verksamhet inom Uppsala kommun som bedriver restauranger på förskolor, skolor, gymnasier, seniorrestauranger samt levererar måltider till boende inom vård- och omsorgsverksamhet. Varje dag serverar vi 45 000 måltider och utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att ligga i framkant. Måltidsservice har varit nominerade och tävlat i flera tävlingar inom offentlig gastronomi med fina placeringar som resultat.
Som ambulerande måltidsbiträde arbetar du i hela Måltidsservice - både i större produktionskök och i mindre förskolekök runt om i Uppsala Kommun. Utifrån behov av bemanning tilldelas du din arbetsplats för dagen, den kan variera dag för dag.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som måltidsbiträde ansvarar du för att planera, förbereda och tillaga vår salladsbuffé enligt måltidsservices riktlinjer. Du arbetar med inköp av livsmedel via vår inköpsportal och deltar i förberedelse samt servering av frukost, lunch och mellanmål. Disk och städ ingår som en naturlig del av arbetet.
Vi arbetar hållbart och följer dagligen upp matsvinn som rapporteras digitalt. Du är, själv eller tillsammans med kollegor, delaktig i verksamhetens egenkontrollprogram och genomför dagliga kvalitetskontroller. Du presenterar maten på ett tilltalande och professionellt sätt och har god kunskap om ingredienser för att säkerställa allergisäkra och trygga måltider för våra gäster.Publiceringsdatum2026-03-04Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom kök och restaurang från gymnasiet eller likvärdig utbildning. Du behöver dokumenterad erfarenhet av arbete i kök samt goda kunskaper i livsmedelshygien. Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska både i tal och skrift. Det är meriterande med B-körkort.
Som måltidsbiträde tar du ansvar för dina uppgifter och arbetar strukturerat, samtidigt som du har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras. Du ser möjligheter i nya situationer och bidrar till att arbetet flyter på. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande med kollegor och gäster. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Som person behåller du lugnet även när tempot är högt och har ett starkt servicefokus. Med förståelse för helheten agerar du alltid med verksamhetens bästa i åtanke.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Linn Allard, kökschef, 018-727 72 89.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 10.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
