Amanuenser våren 2026
2025-11-03
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys, matematisk statistik samt matematik för artificiell intelligens. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.
Institutionen för matematik och matematisk statistik söker amanuenser för vårterminen 2026.
Sista ansökningsdag är tisdag 2 december 2025.
Arbetet som amanuens består av lektionsundervisning på kurser i matematik på teknisk-naturvetenskapligt basår, och kurser i matematik och matematisk statistik på grundnivå, samt handledning vid datorlaborationer och självstudier. I arbetsuppgifterna ingår även bedömning av studenters laborationsrapporter, duggor och tentamina. Andra uppdrag utöver undervisning, såsom att vara kontaktamanuens för civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi eller att medverka i aktiviteter mot grund- och gymnasieskola kan tillkomma.Kompetenser
Du som söker anställning som amanuens ska:
- vara inskriven på kurs vid Umeå universitet,
- ha minst 45 högskolepoäng i matematik och/eller matematisk statistik med goda resultat,
- ha social kompetens och vara intresserad av att förklara matematik,
- vara väl förtrogen med exempelvis Matlab, Python, eller R,
- vara svensktalande eftersom kurserna ges på svenska.
Urvalet bland sökande görs utifrån den sökandes meriter, lämplighet och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vi ser gärna en jämn könsfördelning bland våra amanuenser och vi vill därför särskilt uppmuntra kvinnor att söka.
Om anställningen
Anställningens omfattning kommer att vara mellan 25 och 50 procent av heltid under 3 till 6 månader, med början den 1 februari 2025 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Ansökan görs i vårt rekryteringssystem Varbi senast tisdag 2 december 2025, se knappen längst ner på sidan. Ansökan ska vara högst två A4-sidor och innehålla en beskrivning av de kunskaper och erfarenheter som du har och som är relevanta för tjänsten.
Mer informationKontakt
Peter Anton, studierektor, peter.anton@umu.se
Lars-Daniel Öhman, studierektor, lars-daniel.ohman@umu.sehttps://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
