Amanuenser, HT-biblioteken
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet har en sammanhållen biblioteksorganisation, HT-biblioteken. HT-biblioteken består av tre fysiska enheter, Asien-, LUX- och SOL-biblioteken, vilka fungerar som en verksamhet. Som amanuens vid HT-biblioteken kan du få arbetspass på samtliga enheter.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor.
Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ge service i våra informationsdiskar för i huvudsak studenter och anställda på HT-fakulteterna. I arbetet ingår enklare biblioteksarbete såsom lånehantering, bokuppsättning, grundläggande IT-service, flytt av samlingar, viss städning och administrativa sysslor samt på bibliotek i övrigt förekommande assistentuppgifter. Då det ingår att hantera fysiskt material kan det stundtals vara fysiskt krävande. Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Pågående studier på grund- eller avancerad nivå vid HT-fakulteterna på Lunds universitet under anställningsperioden.
Mycket god svenska i tal och skrift.
God engelska i tal och skrift.
Du ligger i fas med dina studier.
Meriterande för anställningen är:
Pågående eller planerade studier i Biblioteks- och informationsvetenskap.
Erfarenhet av biblioteksarbete, företrädesvis vid högskole- och/eller forskningsbibliotek.
Språkkunskaper som bedöms täcka ett behov i verksamheten.
Tidigare studier i humaniora och teologi.
Arbetsuppgifterna kräver att du är serviceinriktad och har en god kommunikationsförmåga. Du behöver vara noggrann med detaljer i dina arbetsuppgifter. Det är mycket viktigt att du tar ansvar för och är självgående i att driva dina arbetsuppgifter. Du arbetar delvis själv på kvällarna vilket du behöver vara bekväm med.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
Utlysningen gäller sju eller åtta amanuenser. Anställningen är tidsbegränsad under perioden 260824 alt 260831 som startdatum t o m 270618 och avser omfattning på 17-20 % av heltid.
Arbetstiden är i huvudsak förlagd till två återkommande eftermiddagar/kvällar i veckan. Det är begränsade möjligheter att byta arbetspass. Överskjutande arbetstid förläggs i dialog med verksamheten. Semesterdagarna tas ut i överenskommelse och i enlighet med verksamhetens behov.
Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i 5 kap 8-12 § Högskoleförordningen (HF). Anställningen får inte påverka studierna negativt.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla ett personligt brev på svenska där du beskriver hur du uppfyller kraven samt övriga meriterande kvalifikationer. Utveckla även ett resonemang om varför du vill arbeta på ett forskningsbibliotek samt beskriv eventuella språkkunskaper. Beskriv även hur dina studieplaner ser ut under anställningsperioden. Då tiden för en student att inneha amanuenstjänster är begränsad behöver tidigare eller parallella anställningar som amanuens tydligt framgå i ansökan. Ansökan ska innehålla ett CV samt annan relevant dokumentation.
Om Humanistiska och teologiska fakulteterna
Humanistiska och teologiska fakulteterna har sju institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.
Om HT-biblioteken
De Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet har en sammanhållen biblioteksorganisation, HT-biblioteken. HT-biblioteken utgörs av tre fysiska enheter: Asien-, LUX- och SOL-biblioteket. Dessa är belägna nära varandra och fungerar som en verksamhet.
Vi arbetar för att ge ett nära och ämnesanpassat stöd till forskning och lärande på HT-fakulteterna. Det pedagogiska och serviceinriktade förhållningssättet utgör tillsammans med integrering i HT-fakulteternas övriga verksamhet grunden för vårt arbete. Samlingarna består av såväl tryckta som elektroniska resurser. HT-biblioteken har ett nära samarbete med de övriga biblioteken vid Lunds universitet.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
221 00 LUND
Lund
SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet kansli@saco-s.lu.se
