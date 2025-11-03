Amanuens vid LTH:s bibliotek
2025-11-03
Beskrivning av arbetsplatsen
LTH:s Bibliotek ger användarnära service till fakultetens studenter, lärare och forskare samt till allmänheten inom de tekniska ämnena och arkitektur och design.
LTH:s Bibliotek är lokaliserat i A-huset.
Vi söker nu 3 amanuenser vid Lunds universitet, i första hand någon från utbildningarna vid LTH eller från ABM (Arkiv, Bibliotek och Museer), för extraarbete i bibliotekets informationsdisk.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier.
I rollen kommer du att ge service i vår informationsdisk till LTH:s studenter och anställda.
Arbetsuppgifterna innefattar huvudsakligen:
- Bemanning av informationsdisken
- Enklare biblioteksarbete så som lån, bokuppsättning och uppmärkning av böcker
LTH erbjuder utbildningar både på svenska och engelska och du kommer att använda båda språken i bibliotekets lånedisk. En del ensamarbete ingår i disktjänstgöringen och du behöver kunna ta självständiga beslut utifrån givna ramar.Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får inte vara uttagen.
Krav för anställningen är:
- antagen till utbildning vid LU
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
- goda IT-kunskaper
- är ansvarstagande och självgående
- är organiserad och har ett bra ordningssinne
- god samarbetsförmåga
- stark servicekänsla
Meriterande för anställningen är:
- student vid någon av LTH:s utbildningar eller vid ABM
- erfarenhet av biblioteksarbete eller annat servicerelaterat arbete
Det kommer läggas stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sina personliga egenskaper, erfarenheter och kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet inom biblioteksverksamheten samt bidra till dess framtida utveckling.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.
Övrig information
De tre anställningarna är tidsbegränsade under 7 januari 2026 - 5 juni 2026 och avser 10 % per person.
Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV samt vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
På LTH arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering, du kommer därför att ombes svara på frågor vid din ansökan. Frågorna 1-10 ställs i alla rekryteringsprocesser vid Lunds universitet. Dessa ligger inte till grund för vårt urvalsarbete. Vi förväntar oss inte att du har en doktorsexamen för den här anställningen. Har du frågor eller funderingar om ansökningsprocessen är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonerna i annonsen.
Välkommen med din ansökan!
