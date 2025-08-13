Amanuens i robotik
Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi / Barnskötarjobb / Uppsala Visa alla barnskötarjobb i Uppsala
2025-08-13
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi i Uppsala
, Gotland
eller i hela Sverige
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.
Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på institutionen för informationsteknologis webbplats.https://www.uu.se/institution/informationsteknologi
Vill du arbeta med robotar, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du få erfarenhet av att arbeta på ett universitet? Välkommen att söka anställning som forskningsassistent på Cyber-physical systems Lab, https://cyber-physical-systems-lab.github.io/Uppsala
universitet.
Arbetsuppgifter
Amanuensen förväntas delta i design, utveckling och optimering av robothårdvarusystem, inklusive sensorer, ställdon och energistyrningsmoduler; bidra till utarbetandet av tekniska dokument relaterade till hårdvara och mjukvara i labbet, såsom designförslag, testrapporter och användarmanualer; och håll sig uppdaterad om banbrytande robotteknik, föreslå förbättringar och delta i teknisk innovation. I arbetsuppgifterna ingår implementering av robotsamarbete.
Kvalifikationskrav
Anställning som amanuens regleras av Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Den sökande ska visa goda studieresultat, särskilt inom området för det forskningsarbete den sökande ska hjälpa till med, samt kommunicera väl på engelska, både i tal och skrift.
- Kandidatexamen eller högre inom datavetenskap, elektroteknik, maskinteknik eller relaterade områden;
- Erfarenhet av robotik eller utveckling av inbyggda system, förtrogenhet med hårdvaruplattformar som Arduino, Jetson och Raspberry Pi.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Kunskap om grundläggande logiska kretsar, operationsförstärkare, motordrivrutiner, spänningsregleringskretsar och annan hårdvaruval och design:
- Erfarenhet av ROS-baserad robotsystemutveckling är meriterande;
- Kännedom om vanliga ställdon och sensorer;
- Passion för robotik, erfarenhet och deltagande i tävlingar är ett plus;
- Kännedom om teknisk dokumentation.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sin erfarenhet och kunskap (t.ex. studieintyg). Beskriv och motivera även varför du är intresserad av tjänsten. Bifoga även ditt registreringsintyg.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 12, i fem månader. Omfattningen är 40 %. Tillträde 2025-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Didem Gurdur Broo, 0764278546 didem.gurdur.broo@it.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 28 augusti 2025, UFV-PA 2025/2438.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/2438". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi Jobbnummer
9455758