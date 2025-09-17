Amanuens Digital utveckling
2025-09-17
Befattningen är en visstidsanställning på längst 12 månader om 100%. Tillträde i oktober 2025, eller enligt överenskommelse.
Tjänsten utlyses inom ramen för regeringens satsning på digitisering och digitalisering av kulturarvet med syfte att synliggöra och ge ökad tillgänglighet till Nationalmuseums samlingar.
Nationalmuseum är en statlig myndighet med ca 160 anställda som har i uppdrag att främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Museets samlingar omfattar måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, medan samlingarna av konsthantverk och design, samt porträttkonst, sträcker sig fram till idag.
Samlingarna visas i huvudbyggnaden på Blasieholmen, Stockholm och på ytterligare ett 20-tal besöksmål bland annat Gripsholms slott, Läckö slott, Nationalmuseum Jamtli i Östersund samt Gustavsbergs Porslinsmuseum. Nationalmuseum bedriver också utställnings-, program-, forsknings- och publikationsverksamhet samt utlåningsverksamhet. Vi strävar efter att vara ett museum där alla kan känna sig välkomna och erbjuder en bred verksamhet på plats likväl som digitalt. Genom att ge samtida perspektiv på historien och historiska perspektiv på samtiden ges möjlighet till fördjupade samtal om konst och design för alla åldrar.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Nationalmuseum arbetar fortlöpande med att öppna upp och digitalt tillgängliggöra kunskap och samlingar för en bredare publik. Nu söker vi en ny medarbetare som kan bistå i att utveckla arbetet med hållbara digitala infrastrukturer och öppna länkade data. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat vara att kontrollera, uppdatera, och rensa data som redan är länkade och tillgängliga på olika plattformar såsom till exempel Wikipedia, Digitalt Museum, KulturNav och Europeana. Du ska bidra till struktureringen av föremålsdata i samlingsförvaltningssystemet MuseumPlus RIA och arbeta med dataexport såsom att länka data till olika plattformar. Dessutom kommer du att bistå Nationalmuseums funktionsansvarig för digital utveckling i olika pågående arbeten.
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
• Du har masterexamen inom digital humaniora eller liknande.
• Du har arbetslivserfarenhet som innefattar arbete med digital samlingsförvaltning och digitalt tillgängliggörande av museisamlingar.
• Du har mycket goda kunskaper i att hantera bildhanteringsprogram, webbpubliceringsverktyg och allmänna digitala arbetsverktyg.
• Du har goda kunskaper i tal och skrift på svenska och på engelska.
Det är meriterande om du har:
• Du har god kännedom och erfarenhet av att jobba med samlingsförvaltningsstandarden Spectrum.
• Du har kännedom om samlingsförvaltningssystemet MuseumPlus RIA och dess kringliggande tjänster.
• Du har arbetat med att publicera digitala samlingar och utställningar på befintliga plattformar såsom Wikidata, Wikimedia commons och Wikipedia eller Google Art and Culture.
• Du har övriga språkkunskaper.
Vi söker alltså dig som har ett stort intresse för digitalt tillgängliggörande av konst och kulturarvet. Du är strukturerad och noggrann, samtidigt som du har ett nyfiket och flexibelt förhållningssätt och kan arbeta både självständigt och i team.
Vid rekryteringen kommer stor vikt att läggas på dina personliga egenskaper.
VIDARE INFORMATION
om befattningen lämnas av chefen för Forskningsavdelningen. Eva-Lena Bergström. Fackliga företrädare är Audrey Lebioda, SACO, Ulla-Maj Saarinen, ST, som båda nås på tfn 08 - 519 53 00 och Bo Gustafsson, SEKO, tfn 0703-78 44 42. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nationalmuseum
(org.nr 202100-1108) Jobbnummer
9513748