Amanuens
Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-04-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media i Uppsala
, Gotland
eller i hela Sverige
Institutionen för informatik och media är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Institutionen har en bred forskningsprofil med basen i aktuella forskningsområden inriktade på bland annat informationssystem, interaktionsdesign och media och kommunikation. Institutionen för informatik och media har undervisningsuppdrag på programutbildningar och fristående kurser inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen bedriver också verksamhet vid Campus Gotland. Institutionen omsätter omkring 86 mkr och har ca 80 anställda. Läs mer om Institutionen för informatik och media.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar forskningsrelaterade insatser på avancerad nivå inom medie- och kommunikationsvetenskap. Du kommer att jobba med projektet GMICP - Global Media and Internet Concentration Project. Syftet med projektet är att ta fram basdata som beskriver det globala mediesamhällets ekonomiska utveckling över tid. Du kommer att jobba med det svenska fallet. Arbetet inkluderar:
Medverkan i att skapa en arbetsmodell för att ta fram data om svensk medieekonomi.
Datainsamling.
Administrativa uppgifter inom ramen för projektet.
Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. I detta fall krävs att du har minst 30 hp studier i MKV på avancerad nivå. Du ska även har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, vara noggrann, ansvarstagande och visa såväl god samarbetsförmåga som självständighet i ditt sätt att lösa arbetsuppgifterna.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är önskvärt att du har erfarenhet av att jobba med Excel. Kunskaper om statistikprogram som SAS, STATA eller SPSS är också meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12 och löper mellan den 6/5 och 5/7 2026. Omfattningen är 50%. Placeringsort: Uppsala
Ansökan ska innehålla CV samt intyg på aktiva studier. I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Göran Svensson, goran.svensson@im.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2026, UFV-PA 2026/1183.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
ST (OFR/S) - ofr@uu.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
Box 256 (visa karta
)
751 05 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media Kontakt
Göran Svensson goran.svensson@im.uu.se Jobbnummer
9857422