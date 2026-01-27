Amanuens
2026-01-27
Institutionen för freds- och konfliktforskning grundades 1971 med syftet att bedriva forskning och erbjuda utbildning inom området fred- och konfliktstudier.
Institutionen är idag en ung, dynamisk och internationell arbetsplats med ca 90 medarbetare och ca 1000 studenter från hela världen. Kurser erbjuds inom kandidat- och masterprogram samt att vi har ett doktorandprogram. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.pcr.uu.se.
Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning (AMC) etablerades 2021 vid Uppsala universitet för att tillhandahålla utbildning, forskning och policystöd i frågor om nedrustning. AMC studerar hela nedrustningsprocessen; förutsättningar och hinder, förhandling och beslutsfattande samt implementation och verifikation. Centret är placerat vid Institutionen för Freds- och konfliktforskning. För mer information; http://www.uu.se/centrum/alva-myrdal.
Institutionen och AMC söker nu en amanuens på 20 %, från 16 februari 2026, t.o.m. 19 juni 2026.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter som en amanuens kan göra, omfattar undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärlig forskning. Arbetsuppgifterna inom denna tjänst, består i att tillsammans med Arbetsgrupp 3 vid AMC vidareutveckla AMC's databas kring nedrustningsavtal (amcdata.uu.se/en) och leda arbetet med insamlingen av data, samt att samla in och koda information om nedrustningsavtal. Författande av texter och forskningsrapporter på engelska, samt datahantering, kommer också att ingå i arbetsuppgifterna. Arbetet sker i enlighet med AMC:s fastställda kodningsregler och begreppsapparat och utförs i en mindre grupp, där arbetet kräver hög grad av självständig analytisk kapacitet.Kvalifikationer
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. För denna tjänst, är även följande krav;
- Kandidatexamen i freds- och konfliktstudier, internationella relationer eller annat angränsande område
- God kännedom om internationella nedrustningsavtal sedan 1918
- Dokumenterad erfarenhet att arbeta med utveckling av datamängder (kodningsregler, skalor, variabelkonstruktion)
- Erfarenhet av kodning och datahantering
- Utmärkta kunskaper i engelska (skrift och tal)
- God analytisk förmåga
- God förmåga att arbeta självständigt
- God samarbetsförmåga.
Meriterande
God kännedom om AMC:s fastställda kodningsregler och begreppsapparat.
Om anställningen
Anställningen är: tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är: 20 %. Tillträde: 16 februari 2026, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Magnus Öberg, mailto:magnus.oberg@pcr.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 10 februari 2026, UFV-PA 2026/216.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
